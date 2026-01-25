A inicios del mes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó las nuevas “Guías Alimentarias para los estadounidenses 2025-2030”, que influye no solo en los hogares sino también en programas públicos como comedores escolares y hospitales.

Para la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), esta guía podría representar una nueva oportunidad para que las exportaciones peruanas a Estados Unidos al orientarse en una dieta basada en alimentos frescos y mínimamente procesados.

“Pese a las medidas arancelarias vigentes desde el año pasado, EE. UU. continúa siendo un mercado relevante para los productos peruanos, más aún en un contexto en el que la nueva pirámide alimentaria estadounidense promueve el consumo de productos que forman parte de la oferta peruana”, indicó en un reciente reporte.

Perú entre los principales proveedores

Hasta el 2024, el Perú ocupaba el segundo lugar entre los proveedores de Estados Unidos en frutas y preparaciones. En esta categoría concentraba el 9.2% del total importado al sumar US$ 2,757 millones exportados.

Asimismo, alcazaba el tercer puesto entre los proveedores del segmento de vegetales comestibles que compraba el mercados estadounidense. Esto representó el 3% de lo importado por Estados Unidos, por un total de US$ 638 millones.

El avance ha continuado ese año. De enero a noviembre el sector agropecuario no tradicional peruano sumó exportaciones por US$ 3,645 millones a Estados Unidos, consolidándolo como su principal destino.

Entre los principales envíos al mercado estadounidense están los arándanos frescos (US$ 1,034 millones), las uvas frescas (US$ 619 millones), los espárragos frescos (US$ 222 millones) y las alcachofas en conserva (US$ 56.7 millones).

Pero no solo exportaron frutas y vegetales, también se enviaron productos del rubro pesquero no tradicional. De hecho, los despachos a Estados Unidos sumaron US$ 207 millones a noviembre de 2025, ubicando a este país como el cuarto destino más importante para el sector.

Esto se impulsó por envíos de productos como langostinos congelados, los atunes (US$ 24.7 millones), los filetes de pescado congelado (US$ 20.2 millones) y las conchas de abanico congeladas (US$ 13.5 millones).

Por ello, el gremio indicó que bajo esta nueva política alimentaria, la actual oferta exportadora peruana encontraría mayores oportunidades para continuar creciendo en el mercado norteamericano.

De acuerdo con ComexPerú, estas oportunidades se traducirían en un incremento de envíos desde los departamentos de procedencia de estos productos.

“Áncash, por ejemplo, podría incrementar sus envíos de arándanos, paltas y conchas de abanico a EE. UU.; Puno y Ayacucho, los de quinua; Piura y Tumbes, los de langostinos, por mencionar algunos casos”, indicaron.

Adicionalmente, esta ampliación de acceso a productos que están alineados con estas nuevas directrices, como el aguaymanto y la pitahaya fresca permitirían diversificar la oferta exportable y capturar nuevos nichos de alto valor.