El jueves 29 de enero, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de la cautela de los agentes antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en el transcurso del día.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.54% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.335 y se vende a S/ 3.355, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.345 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los mercados de monedas y acciones de América Latina operaban con tendencia mixta el día anterior, en medio de la cautela de los agentes antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en el transcurso del día.

“El mercado se prepara para la decisión de tipos de la Reserva Federal”, dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

