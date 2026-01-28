Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El miércoles 28 de enero el dólar en Perú cerró el día con un descenso, en víspera de que se conozca la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.54% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar: ¿por qué agrícolas y pesqueras medianas tienen mayor riesgo por la divisa?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.330 y se vende a S/ 3.350, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.345 a la compra y S/ 3.352 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de monedas de América Latina operaron con alzas en las primeras horas de negocios del día anterior, en medio de un retroceso global de la divisa estadounidense en víspera de que se conozca la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria.

El escenario central de los inversionistas es que el banco central estadounidense mantenga estable su tasa de interés de referencia, mientras el dólar sigue condicionado a nivel global más por factores políticos e institucionales que por sorpresas macroeconómicas.

