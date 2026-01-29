Los inversionistas chinos se están lanzando a comprar metales, aprovechando la fuerte ola de impulso que ha llevado a todo, desde el estaño hasta la plata, a anotar máximos históricos. El salto del cobre se produjo en un horario en el que los operadores chinos dominan los flujos: los precios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subieron más de un 5% en menos de una hora a partir de las 2:30 a.m., hora de Londres.

“Todo esto está impulsado por fondos especulativos”, dijo Yan Weijun , jefe de investigación de metales no ferrosos del trader chino Xiamen C&D Inc. “Es probable que sea todo dinero chino, dado que el repunte ocurre en horario asiático”.

Los precios subieron hasta un 10.1% y cotizaron por encima de los US$ 14,400 por tonelada por primera vez en la historia. Este metal industrial, que se utiliza en casi todas las aplicaciones eléctricas, ha subido alrededor de un 25% desde principios de diciembre.

El cobre ha sido durante mucho tiempo uno de los metales favoritos de los inversionistas que apuestan a que la transición energética y el crecimiento de los centros de datos impulsarán la demanda. Sin embargo, el reciente repunte de precios se ha producido pese a señales de débil demanda en la propia China —que representa cerca de la mitad del consumo físico del metal— y a un contango creciente en la LME, una señal de abundancia de oferta.

El cobre se dispara y alcanza un récord de más de US$ 14,000 por tonelada en Londres.

La fiebre especulativa ha provocado un aumento de los volúmenes en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), la principal plataforma china de negociación de materias primas. Enero ya era, hasta la semana pasada, el mes más activo de la historia para los seis metales básicos de la SHFE, y el cobre registró el jueves su segundo mayor volumen diario de negociación de todos los tiempos.

Han sido semanas vertiginosas para las materias primas, favorecidas por la caída del dólar estadounidense, una mayor demanda de activos reales y físicos, y tensiones geopolíticas elevadas mientras la administración Trump adopta una política exterior más firme. Más recientemente, la especulación de que el próximo presidente de la Reserva Federal tendrá una postura más dovish que Jerome Powell ha respaldado el rally.

“Las materias primas se van turnando para subir”, dijo Eric Liu , subdirector general de ASK Resources Co. “El cobre ha estado rondando los US$ 13,000 y los fondos han estado acumulándose en el metal desde hace tiempo”.

El cobre subía un 6.8% a US$ 13,976.50 la tonelada en la LME. Su movimiento intradía fue el mayor desde 2009, cuando China implementaba enormes estímulos tras la crisis financiera global. Los futuros en la SHFE cerraron con un alza del 5.8%, en 109,110 yuanes (US$ 15,707) la tonelada. Otros metales también repuntaron: el aluminio avanzó un 1.8% y el zinc ganó un 4% en Londres.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, habló de una “clara mejora” del panorama económico de Estados Unidos, mientras el banco central mantuvo las tasas sin cambios el miércoles. Su mandato termina en junio, tras lo cual el presidente Donald Trump podría estar mejor posicionado para intensificar su campaña por tasas más bajas.