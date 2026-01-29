A noviembre del 2025, se registraron 1 millón 522,000 empleos directos anualizados asociados a las exportaciones. La cifra es un 11.1% superior interanual frente al lapso de diciembre del 2023 a noviembre del 2024.

Así lo informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX en su reporte ‘Empleo asociado a las exportaciones - noviembre 2025’. ¿Qué otras novedades recabó?

El movimiento del empleo

El CIEN-ADEX detalló que los puestos de trabajo creados gracias a los despachos tradicionales (652,392) y a los no tradicionales (869,417) crecieron 15.8% y 7.9%, respectivamente.

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a noviembre del 2025 el país registró 4 millones 695,000 empleos privados formales (4.7% de incremento interanual). Puntualmente, los asociados a los envíos al exterior representaron el 32.4% del total.

Los protagonistas fueron la agroindustria (635,003), minería tradicional (403,313) y agro primario (228,061). Estos tres sectores concentraron el 83.2% del conjunto de plazas laborales generadas, a raíz de la ascendente demanda por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar, así como los despachos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno.

Por tasa de crecimiento, sobresalieron la pesca y acuicultura (50.5%) y el agro tradicional (23.3%), mientras que los negativos más resaltantes fueron joyería (-41.3%), maderas (-28.5%), minería no metálica (-9.4%), hidrocarburos (-9.4%) y varios (-7.5%).

¿Cuáles son las novedades para la agroexportación peruana en el 2026? (Foto: Andina)

Destinos clave

Debido a su demanda, EE.UU. se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos, con 387,446 (25.5% del total); seguido de la Unión Europea, con 329,857; China, con 260,120; Canadá, con 69,768; e India, con 45,469.

Australia (268.1%), Colombia (34.3%) y Emiratos Árabes Unidos (26.3%) registraron los incrementos interanuales más altos, con 14,047, 37,306 y 20,183 plazas laborales, respectivamente.

En cuanto a las regiones del Perú, la costa –incluyendo Lima y Callao– representó el 75% de los puestos directos relacionados al sector exportador. De las 11 regiones, siete presentaron cifras positivas: Tacna (43.3%), Piura (24.0%), Lambayeque (23.9%), Arequipa (10.3%), Callao (7.5%), Lima (2.1%) e Ica (0.4%).

La zona andina concentró el 21% y la zona amazónica solo el 4%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Las regiones líderes por cada zona fueron Cajamarca (132,971) y San Martín (30,705).

Del total, destacaron Lima (317,890), Ica (180,359), La Libertad (162,504), Piura (134,084), Cajamarca (132,971) y Lambayeque (78,329).

La costa es la protagonista de la exportación en el Perú. (Foto: Andina)

El dato:

Como continente, América del Norte contribuyó con 492, 108 empleos directos asociados a las exportaciones; seguido por Asia, con 428,438; Europa, con 391,623; América Latina, con 188,462; Oceanía, con 15,963; y África, con 5,069.