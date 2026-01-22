Las exportaciones de café podrían alcanzar un récord en el 2025, pues entre enero a noviembre del 2025, sus ventas al exterior sumaron US$ 1,579 millones, un crecimiento de 54.1% en comparación al mismo periodo del 2024.

Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que refirió que las estimaciones del sector es que las ventas podrían cerrar en casi US$ 1,800 millones al final del año que pasó.

El café, como producto de bandera nacional, explicó el 94.0% de las agroexportaciones tradicionales en los once meses del 2025,y llegó a 52 mercados, siendo el principal comprador Estados Unidos, seguido de Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia y otros.

Posición en el ranking

Además, relievó el Midagri, nuestro país se constituye como el primer productor y exportador mundial de café orgánico.

Del mismo modo, observó que el Perú se mantuvo al cierre del año pasado como el noveno productor y exportación mundial de café convencional, superado por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Uganda, Etiopía, Honduras y India.

Perú se mantuvo en primer lugar como productor mundial de café orgánico el 2025, según Midagri. (Foto: Zen Chung / Pexels)

Esto, anota, fue impulsado por los mejores precios en los mercados internacionales, y mencionó que en los últimos días del 2025, el quintal de café convencional se cotizaba en alrededor de US$ 350 en la Bolsa de Nueva York.

Evolución del precio

Refirió que, desde año 2023 hasta finales de 2025 se ha observado un repunte significativo de los precios del café, debido a problemas de suministro global (cambio climático en Brasil y Vietnam), menor stock disponible y mayor demanda relativa.

Por ejemplo, los precios del café arábica se dispararon a máximos desde el año 1977.

Refirió que el café es cultivado por 223 mil familias de pequeños productores e involucra a 2 millones de personas a lo largo de la cadena de valor.

Existen 16 regiones del Perú donde se cultiva el café

Además, indicó que nuestro país cuenta con diversas variedades de café, siendo las principales: Caturra, Typica, Bourbon, Catimor, Pache, Geisha, entre otras.

Zonas productoras

El café se produce en 16 regiones, siendo los principales productores: San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. A nivel nacional, al año 2023 se tenía una superficie de 427,000 hectáreas sembradas de ese producto.

Asimismo, refirió que el 85% del total de caficultores son pequeños productores, que generalmente siembran entre 1 y 5 hectáreas, además sólo un 30% de ellos están asociados, principalmente en cooperativas.

Esas asociaciones, anotó, les permite una mejor capacidad de negociación, mientras que la mayoría de los caficultores requiere apoyo para diferentes actividades de la cadena de valor.