La sesión se concibió como una plataforma de acceso estratégico al mercado chino, con énfasis en la generación de vínculos comerciales sostenibles y en la presentación de la diversidad de orígenes, detalló Promperú. Foto: Promperú.
realizada en la ciudad de Shanghái en el marco de la China International Import Expo (CIIE), una de las principales plataformas comerciales de Asia.

La actividad formó parte de las acciones complementarias de promoción orientadas a “fortalecer la presencia del café peruano de especialidad” ante compradores y profesionales del sector, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La participación peruana fue gestionada por la Oficina Comercial de Promperú en Shanghái, en alianza con el Hongqiao Coffee Port, un hub integral del café ubicado en esta ciudad, creado para articular importación, comercio, promoción y cultura cafetera en China.

La sesión se concibió como una plataforma de acceso estratégico al mercado chino, con énfasis en la generación de vínculos comerciales sostenibles y en la presentación de la diversidad de orígenes, detalló Promperú en una nota de prensa.

La entidad precisó que Shanghái concentra más de 10,000 cafeterías y representa el 22.2% de las importaciones nacionales de café. Por ello, se ha consolidado como el principal punto de entrada para nuevas propuestas de cafés diferenciados en China.

El eje central de la participación peruana fue una cata profesional que reunió más de 70 muestras provenientes de las principales zonas cafetaleras del Perú.

“Este enfoque aporta valor a la propuesta peruana en un contexto donde los compradores chinos muestran un interés creciente por el origen y la trazabilidad del producto”, destacó Promperú.

Durante la cata, los asistentes pudieron apreciar una amplia diversidad de perfiles sensoriales, con notas cítricas y florales, matices achocolatados, acidez brillante y expresiones frutales. Esto es un reflejo de las distintas condiciones de clima, altitud y suelo que caracterizan a los territorios cafetaleros del Perú, precisó la entidad.

