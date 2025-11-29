Esta situación fue confirmada por los gremios de agroexportadores, que denuncian que incluso se estarían hostigando y azotando a los trabajadores dedicados a las labores de cosecha y transporte de mango, habiendo paralizado plantas de empaque, lo que está impidiendo que puedan exportar.

Según medios locales, estas acciones de violencia se vienen registrando desde el último fin de semana en los distritos de Tambo Grande, Chulucanas y el valle de San Lorenzo, en la zona costera de Piura, región que aglutina el 65% de la producción nacional de mango, y donde se cultiva en cerca de 20,000 hectáreas.

APEM rechaza concertación

Los productores indican que las distintas variedades de mango que venden a los exportadores han caído de precio, por ejemplo, la variedad “aéreo” pasó de promedios de S/ 7.00 - S/ 8.00 por kilogramo a S/3.00 - S/5.00 por kilogramo, entre otros, y acusan a los exportadores de una supuesta concertación para bajar los precios.

La Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), emitió un comunicado señalando que es erróneo sostener por parte de algunos productores, que son las exportadoras las que fijan los precios en el mercado internacional.

Remarcó que tal reclamo sobre una supuesta concertación no tiene sustento, señalando que como gremio rechazan esa práctica, además que está prohibida por ley.

APEM advirtió que entes ajenos a la cadena de producción y suministro de la fruta bloqueen la cosecha de los campos, provocando pérdidas a todos: agricultores, transportistas y personal que no puede trabajar y no recibir sus salarios, en tanto las empresas no pueden exportar y pierden a sus clientes.

¿Cuál es la situación del mercado?

Entre enero y octubre del 2025, el Perú exportó 282,199 toneladas de mango por US$ 399.5 millones, un crecimiento del 52% en valor, y una disparada en 179% en volumen frente a igual periodo acumulado del 2024, pero su precio de exportación cayó en 46%.

Así lo detalló Portal Frutícola, señalando que esa caída en el precio fue consecuencia directa de la alta disponibilidad de la fruta en los mercados internacionales, y del rápido incremento de la oferta estacional del Perú, saturando esos mercados.

El precio este año en los mercados de destino, en promedio de US$ 1.9 por kilogramo, se mantiene muy por debajo de los niveles registrados a comienzos del 2024 (US$ 2.8 por kilogramo), indica ese medio especializado chileno.

Evolución de los volúmenes de mango peruano enviados a EE.UU., el principal destino de esa exportación. Fuente: Portal Frutícola

AGAP: son los productores quienes buscan concertar precios

Consultado sobre el tema, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señaló a Gestión que, no son los agroexportadores, sino los propios productores los que estarían intentando concertar los precios del mango en la zona norte.

Explicó que los productores quieren establecer una mesa de diálogo con las empresas agroexportadoras de la zona, para acordar un precio mínimo de la fruta, lo cual Amaro consideró sería una concertación de precios.

El presidente de AGAP rechazó que se pueda acordar precios de esa forma, porque, remarcó, en el país existe el libre mercado, y el precio se trata en forma individual, entre una empresa y el respectivo productor que lo provee, o quienes acopian ese producto.

Por tal razón, Amaro hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y al Indecopi, a que expliquen las condiciones en que funciona el mercado, tanto a nivel internacional como local, a quienes están promoviendo ese tipo de concertaciones.

Exhortó también a las fuerzas del orden a que se hagan presentes en la zona, y brinden las garantías y las condiciones de seguridad que se requiere por parte de los pequeños productores para pueda continuar la campaña de siembra.

Si la situación de violencia en las zonas productoras se mantiene, el dirigente empresarial indicó que la cosecha de mango se podría afectar, al ser un producto que se puede deteriorar rápidamente, lo cual finalmente va a afectar también a los agroexportadores.

Sobrecostos logísticos

Para Robert Taylor, experto en comercio exterior, uno de los factores que ha afectado los costos de la agroexportación, en este caso del mango, son sobrecostos logísticos al despachar su carga a través del puerto de Paita (por donde salen los embarques de esa fruta en la zona norte).

Refirió que, para un agroexportador del norte, embarcar a través de ese terminal un contenedor, resulta más caro que cualquier otro puerto, porque debe pagar por la disponibilidad de un contenedor vacío, cuando en otros terminales dicho costo lo asumen las propias líneas navieras.

En general, estimó que los agroexportadores del norte pagan US$ 500 adicionales por contenedor, con respecto a lo que puede pagar un exportador de perecibles por el puerto del Callao, lo cual, en el primer caso, reduce los márgenes de rentabilidad.