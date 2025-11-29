Mango. Fuente: Andina
Elías García Olano
mailElías García Olano

Apoyados por rondas campesinas, productores de diversos valles en Piura bloquearon recientemente las actividades de cosecha, acopio y transporte de mango en campos de cultivo y plantas de empaque ubicados en esa región, en protesta por la caída de los precios que pagan a los exportadores de esa fruta.

