Cabe destacar que el diálogo constructivo entre el público y el privado es la base para promover la competitividad y atraer inversiones.

Tratados comerciales a la vista

La diversificación de mercados es una pieza medular en la estrategia agroexportadora. Por ello, se convierte en una prioridad trabajar por un acceso más fluido a economías con alto potencial, capaces de otorgarle a nuestro país reglas claras sobre inversión en cultivos, infraestructura de riego, certificaciones sanitarias y logística.

“Uno de los temas que conversamos fue el de los tratados de libre comercio que están en cartera y que, a nosotros como AGAP, nos interesa porque amplían mercados y establecen mejores condiciones para que entren nuestros productos a esos países”, detalló Gabriel Amaro, presidente de AGAP, en exclusiva para Gestión.

Así, el panorama muestra pasos en varios frentes. El vocero precisó: “Estamos trabajando en el TLC de Guatemala, que prácticamente está listo; en el de Indonesia, que está bien encaminado, casi por cerrarse; en el tema de la conciliación del tratado con Hong Kong y China. Se está avanzando con el de El Salvador también. Se está tratando con los Emiratos Árabes. Con el de la India se está avanzando, pero al ritmo de ellos. En Brasil hay un ajuste, una mejora, que también se está conversando”.

Agroexportadores peruanos buscan ampliar mercados. (Foto: Andina)

El rol de Estados Unidos

El desempeño del agro peruano está, asimismo, estrechamente ligado a su posicionamiento en el gigante norteamericano, un mercado que concentra demanda, inversión y capacidad de distribución.

“El otro tema fue el de las relaciones con Estados Unidos. Para nosotros, Estados Unidos es el principal mercado, más del 30% de nuestras exportaciones se van para allá, y nos interesa seguir. Tenemos competidores como, por ejemplo, México. La primera tanda de aranceles estaba en cero y nosotros teníamos 10%. Entonces, estamos en desventaja. Ahora hay una nueva medida: Estados Unidos ha puesto 10% a todos y puede llegar a 15%. Es una medida tras el fallo de la Corte Suprema Americana”.

Si bien asumir este sobrecosto puede significar ceder espacio frente a competidores con mejores condiciones, el especialista aclaró que los aranceles impuestos por Donald Trump no responden a una acción dirigida específicamente a Perú, por lo que es importante analizar el contexto general y moverse con cautela, no de manera reactiva.

“El Mincetur ha manejado muy bien las conversaciones con Estados Unidos, sin desesperarse, y en un trabajo muy técnico. Mi evaluación de eso es que el ministerio ha hecho un extraordinario trabajo. Estamos en el umbral más bajo: hay varios productos que ya se liberaron [de los aranceles], no solo para nosotros, sino para otros países. La palta, por ejemplo, la granada. Quedan productos importantes como la uva, como el arándano y otros. Pero esto es una negociación bastante compleja porque nosotros no somos el problema en estas medidas americanas”.

Resaltó que detrás del proceso, hay un equipo con experiencia.

“Está el Mincetur, con el apoyo de la Cancillería y del embajador Alfredo Ferrero, quien firmó el acuerdo con Estados Unidos, y conoce muy bien todo el tema de la relación bilateral con Estados Unidos. Por eso es que se está manejando muy bien y esa es la misma línea que va a seguir el ministro. Es lo que nos dice” .

Insistió: “Como es un problema global, Estados Unidos tiene todos sus parámetros y su estrategia. Aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer las relaciones con Estados Unidos. [...] Si tenemos un clima de negocios con menos trabas, con menos sobrecostos, con procedimientos ágiles y transparentes de producción, la inversión de cualquier parte del mundo va a venir”.

La palta peruana ya se liberó de los aranceles de Trump. (Foto: Andina)

Promoción y estabilidad

Otro punto en la agenda, determinó Amaro, fue el de la promoción. Ahora Perú mantiene pabellones activos en Berlín, España y Asia, por ejemplo. En ese sentido, a la participación en ferias y road shows se suma el Encuentro Agroexportador en Miami —organizado junto con la Cámara de Comercio Peruano Americana de Miami (Perusa)—, que incorpora paneles sobre el comercio bilateral, el clima de inversión y las tendencias de grandes cadenas norteamericanas.

La apuesta para el 5 y 6 de marzo, fecha del evento, es pasar de la promoción comercial tradicional a una inserción más profunda en la cadena logística y financiera del mercado estadounidense.

El último apartado de la conversación entre AGAP y el Mincetur fue el de la estabilidad. Para el sector agroexportador, la cartera ha sido históricamente técnica. Por ello, la permanencia de cuadros técnicos y la incorporación de profesionales con conocimientos fortalecen la continuidad de una política comercial oportuna. Ya hay, en ese sentido, un compromiso por parte de Fernando Reyes, nuevo titular del ministerio: mantener las líneas de trabajo y consolidar los avances, tal y como la ratificó hace unos días, luego de que los principales gremios del país expresaran su preocupación.

Además del volumen, el mercado estadounidense impone exigencias sanitarias, logísticas y comerciales que elevan el estándar. (Foto: Andina)

El dato:

Como parte del esquema de coordinación entre AGAP y el Mincetur, ambos acordaron sostener reuniones de seguimiento aproximadamente cada dos meses. La periodicidad busca evitar que los temas queden solo en declaraciones. El objetivo es garantizar un monitoreo constante de la agenda comercial.