El nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo plantea continuidad de políticas y énfasis en estabilidad y fortalecimiento técnico. (Imagen: Gob.pe)
Redacción Gestión
A pocas horas de anunciarse el nuevo gabinete ministerial, el , presentó ante funcionarios del sector los principales lineamientos que marcarán el inicio de su gestión, señalando que priorizará la estabilidad, la previsibilidad y el fortalecimiento técnico.

Durante su presentación, que contó con la participación de la exministra Teresa Mera, el nuevo ministro indicó que es clave continuar con las bases sólidas y avances estratégicos logrados.

Mantendremos las políticas públicas, las estrategias y las líneas de trabajo que han demostrado resultados. La continuidad no solo es necesaria para consolidar avances, sino porque existe un esfuerzo sólido sustentado en el conocimiento técnico y la experiencia acumulada de nuestros equipos”, dijo.

El ministro resaltó que su gestión tendrá como prioridad el fortalecimiento de la promoción internacional del Perú, la facilitación del comercio, la digitalización y la articulación con los gobiernos regionales y locales.

Asimismo, destacó avances recientes como la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, el avance en el y el desarrollo del Plan Maestro de Machupicchu.

El titular del Mincetur también aseguró que su gestión buscará mantener un esquema de diálogo con distintos actores vinculados al comercio exterior y el turismo, incluyendo gremios empresariales, trabajadores, sindicatos, gobiernos regionales y la academia.

No es tiempo de protagonismos personales, sino de responsabilidad hacia el país. No es tiempo de incertidumbre, sino de previsibilidad y confianza”, afirmó.

Cabe mencionar que previamente, .

