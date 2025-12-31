El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, en el marco del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Perú expresó su decisión de seguir impulsando el fortalecimiento del organismo como pilar del sistema multilateral de comercio.

Como parte de este compromiso, el país realizará en 2026 el Examen de Políticas Comerciales , mecanismo mediante el cual informará sobre los avances en apertura comercial y el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

“Reiteramos nuestra disposición a trabajar con la OMC para seguir fortaleciendo el diálogo e intercambio de información sobre prácticas comerciales de manera efectiva”, señaló el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, durante las reuniones realizadas el 16 y 17 de diciembre.

El funcionario añadió que el Perú continuará colaborando de forma constructiva con los países de la región y con el conjunto de miembros de la OMC para consolidar un comercio previsible, abierto y orientado al desarrollo sostenible.

El Consejo General es el máximo órgano decisorio de la OMC entre Conferencias Ministeriales. Se reúne de manera periódica y está integrado por representantes de los 166 países miembros, con facultad para actuar en nombre de la Conferencia Ministerial.

En las sesiones se abordaron temas como el seguimiento a los acuerdos de las conferencias ministeriales, la reforma del organismo, la facilitación del comercio y los avances plurilaterales en inversiones para el desarrollo y comercio electrónico.

El viceministro de Comercio Exterior, César Llona, sostuvo un encuentro bilateral con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. Foto: Mincetur.

Reuniones bilaterales

En este contexto, el viceministro Llona sostuvo un encuentro bilateral con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en el que se intercambiaron puntos de vista sobre la necesidad de preservar el sistema multilateral y las perspectivas de la próxima Reunión Ministerial que se realizará en Camerún.

Asimismo, destacó el desempeño exportador del país. “ Perú tiene actualmente el crecimiento exportador más rápido de la región , demostrando que cuando las instituciones, las estrategias y la apertura comercial trabajan de forma coordinada, se traslada en mejores empleos, inversión y crecimiento sostenido. Esto es resultado de una política comercial sostenida en el largo plazo”, afirmó.

Durante otra reunión, esta vez con la viceministra de Comercio de Corea del Sur, Hyejin Kwon, ambas delegaciones evaluaron el estado de la cooperación bilateral y analizaron la posibilidad de actualizar el acuerdo comercial vigente desde 2011.

Finalmente, tras dialogar con el embajador Petter Ølberg, facilitador de la reforma de la OMC, el representante peruano subrayó que este proceso es clave para recuperar la credibilidad y la eficacia del sistema multilateral. Indicó que la reforma debe modernizar las funciones normativas y de supervisión del organismo, así como priorizar la reactivación del mecanismo de solución de diferencias, fundamental para asegurar equidad y previsibilidad en el comercio internacional.