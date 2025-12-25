Los despachos de chocolates peruanos al extranjero –incluidos los de taza–, tanto orgánicos como convencionales, superaron los US$ 62 millones entre enero y octubre del 2025, según informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este flujo representa un incremento de 12% frente al mismo periodo del 2024 (US$ 55 millones 549 mil), de acuerdo al gremio, remarcando su evolución positiva en lo que va del año, sin contar el incremento esperado por su consumo en el marco de la Navidad.

Los orgánicos ascendieron a US$ 33 millones 766 mil (alza de 31%) y los convencionales US$ 28 millones 348 mil (-5%), lo que evidencia una preferencia de los consumidores por productos más saludables y sostenibles.

Principales destinos del chocolate peruano

Con una participación de 45%, Estados Unidos (EE.UU.) se consolidó como el principal destino, con US$ 28 millones 182 mil, lo cual significó un aumento de 28% respecto al 2024 (US$ 22 millones).

Le siguió Canadá (US$ 11 millones 118 mil), Chile (US$ 5 millones 129 mil), Ecuador (US$ 3 millones 517 mil) y Bolivia (US$ 3 millones 357 mil). El top ten se completó con México, Australia, Colombia, Brasil y Países Bajos.

ADEX precisó que, si bien en valor FOB los envíos de chocolates crecieron 12%, el volumen cayó -26%. Esto se explica por los elevados precios del cacao y sus derivados, impulsados por la menor producción en los principales países productores.

Durante su ponencia ‘Tendencias del Comercio Mundial de Cacao y Derivados’, en el marco de FICACAO, la I Feria Internacional del Cacao de Excelencia Perú, en Cusco, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, señaló que esta situación (precios altos) viene normalizándose de manera gradual, lo cual podría impactar en la rentabilidad del cultivo en el mediano plazo.

¿Cómo van las exportaciones de chocolate para taza?

Respecto a la exportación de chocolate para taza, producto consumido en la Navidad, ADEX señaló que entre enero y octubre del 2025, el monto fue de US$ 374 mil, representando una evolución de 166% frente al mismo periodo del 2024 (US$ 140 mil).

Se despachó en barra, tableta y en polvo, llegando principalmente a Reino Unido (US$ 73 mil) y EE.UU. (US$ 59 mil 124). Otros fueron Costa Rica, Japón, Chile, Italia, Países Bajos, Australia, Suiza y Cuba.

Las empresas más relevantes fueron Arawak Ecosourcing, Importadora y Exportadora Doña Isabel, CV Eximp, Industrias Alimenticias Cusco, Fusion Foods, Corporación Gerónimo, Fábrica de Chocolates La Ibérica, Impor Export Magnate Internacional, Agro Mi Perú Foods y Marilia Distribuciones.

De acuerdo a ADEX, es importante precisar que el chocolate para taza (US$ 374 mil) representó el 0.6% del total de los envíos a los mercados internacionales de los chocolates peruanos entre enero y octubre del 2025 (US$ 62 millones).