Los futuros del cacao casi se triplicaron el año pasado, lo que afectó a los fabricantes, quienes a su vez subieron los precios del chocolate. Todavía están procesando los granos que compraron en el punto álgido del repunte. También han realizado cambios en las recetas que son difíciles de revertir.

Los productores y analistas esperan que un cacao más barato comience a llegar a los supermercados en la segunda mitad del próximo año, e incluso eso es incierto. Esto significa que los hogares, ya agobiados por productos más caros, desde la carne hasta el café, tendrán que seguir sopesando si el chocolate sigue siendo un capricho asequible.

“Los precios con los que trabaja actualmente la industria del chocolate son muy altos y dolorosos”, declaró Jonathan Parkman , director de ventas agrícolas de la correduría de materias primas Marex Group en Londres. “Nos llevará bastante tiempo superar eso”.

Los precios del cacao siguen muy por encima de los niveles históricos, a pesar de la caída

El precio del cacao se disparó hasta un récord de casi US$ 13,000 por tonelada el año pasado, debido a que las enfermedades y las condiciones climáticas extremas devastaron los cultivos en Costa de Marfil y Ghana, que suministran más de la mitad del cacao mundial. Sin embargo, los precios se desplomaron a medida que las perspectivas de cosecha mejoraron, la demanda se debilitó y se disiparon algunas preocupaciones sobre una escasez prolongada. Han bajado alrededor del 50% este año, encaminándose hacia el mayor descenso anual desde que comenzaron los registros en 1960.

Este aumento dejó una profunda huella en la industria, con todos, desde los gigantes de la alimentación envasada hasta los pequeños chocolateros artesanales de Europa y Estados Unidos, luchando por conseguir suficiente cacao y equilibrar los costes con las ganancias. Algunos se vieron obligados a luchar por sobrevivir.

No se apresurarán a recortar los precios al por menor.

Lambertz, uno de los confiteros más antiguos de Alemania, tiene suficientes reservas de cacao para su producción hasta casi mediados de 2026, tras conseguirlas cuando los precios eran altos, según su propietario, Hermann Bühlbecker , quien lleva cinco décadas en la empresa. “Que yo recuerde, nunca había habido una explosión de precios como esta”, afirmó.

La empresa familiar, conocida como Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, elabora galletas y pan de jengibre glaseado con chocolate, un popular manjar navideño. El aprovisionamiento de cacao, de alto precio, supuso unos 150 millones de euros (US$ 176 millones) en costes anuales adicionales, el equivalente a una quinta parte de los ingresos del año anterior.

Como muchos otros, Lambertz tuvo que trasladar los costes a los consumidores y aceptar una pérdida de volumen de ventas.

Los amantes del chocolate en Alemania sufren fuertes subidas de precios | El país es uno de los mayores consumidores de chocolate del mundo

Los productores ahora intentan recuperar parte de la pérdida de ingresos y márgenes, según Scott Amoye , vicepresidente de materias primas de la chocolatera californiana Guittard Chocolate Co., cuyos clientes incluyen panaderos y confiteros. “Podríamos atravesar un período significativo en 2026 antes de ver una mejora en los precios”, afirmó.

Algunos de los mayores fabricantes de chocolate se abstienen de anunciar cambios, alegando la volatilidad del mercado del cacao. Nestlé SA, fabricante de Kit Kat, afirmó que, si bien las recientes fluctuaciones de precios fueron alentadoras, aún es prematuro comentar sobre cambios específicos. Hershey Co., fabricante de Reese’s Peanut Butter Cups, preveía que se produciría cierta “deflación” a medida que se adentraba el 2026, según declaró el director financiero Steve Voskuil en una conferencia telefónica sobre resultados en octubre.

Tienen buenas razones para ser cautelosos.

Si bien los futuros del cacao cayeron por debajo de los US$ 5,000 por tonelada en noviembre, ahora rondan los US$ 6,000 en Nueva York, en tanto los operadores evalúan menores expectativas de un gran superávit esta temporada. Los analistas de Rabobank y Citigroup Inc. han recortado sus estimaciones en las últimas semanas.

El suministro en África Occidental sigue siendo precario y los pequeños agricultores de la región sufren una escasez crónica de financiación, careciendo de acceso suficiente a fertilizantes, plántulas resistentes a enfermedades y herramientas que les ayuden a afrontar el cambio climático.

“Los desafíos estructurales a largo plazo no se han resuelto”, declaró Peter Feld , director ejecutivo de Barry Callebaut AG, en la conferencia telefónica con analistas del mes pasado. “El cultivo de cacao en África Occidental se enfrenta a una brecha crónica de inversión. El chocolate ha sido demasiado barato durante demasiado tiempo”.

El mayor fabricante de chocolate a granel del mundo busca expandir su división de alternativas al cacao, a la vez que explora innovaciones para amortiguar la persistente volatilidad del cacao. También está considerando separar su unidad de molienda de cacao del resto del negocio.

Mejora la oferta mundial de cacao | El mercado del cacao se encamina hacia su segundo superávit en cinco años

En todo el mundo del chocolate, los productores han encontrado maneras de afrontar esta volatilidad modificando las recetas para reducir el contenido de cacao o reduciendo el tamaño de las porciones.

En Alemania, las populares barras de chocolate Milka con envoltorio morado ahora son un 10% más ligeras, incluso después de que su fabricante, Mondelez International Inc., subiera los precios aproximadamente una cuarta parte, según un estudio del Centro de Asesoramiento al Consumidor de Hamburgo. En el Reino Unido, barras clásicas como Toffee Crisp de Nestlé y Penguins de McVitie ya no pueden llamarse “chocolate” después de que sus fabricantes redujeran la manteca de cacao en favor de aceites vegetales más económicos.

Revertir los cambios de recetas no es fácil, lo que significa que estos cambios se mantendrán por más tiempo.