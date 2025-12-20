La cafeladería peruana 4D cerrará el 2025 con un crecimiento de 30% frente al 2024, un resultado que destaca en un año marcado por la inseguridad ciudadana, la incertidumbre política y el fuerte encarecimiento de insumos a nivel global. “Ha sido un año complejo, pero nuestros clientes han sido fieles y el reconocimiento a la calidad nos ha acompañado”, señala Ana María Bugosen, gerente general de la marca. Actualmente, la empresa opera seis locales y sostiene su expansión sobre una propuesta que prioriza la experiencia en tienda y el carácter artesanal del producto, en un mercado cada vez más competitivo. ¿Cómo planea 4D sostener este ritmo de crecimiento sin sacrificar la calidad que la distingue?

En su hoja de ruta para el 2026, la compañía proyecta volver a crecer alrededor de 30%, apalancada en la ampliación de sus líneas premium —como Gran Cru y Doppio Zero—, el lanzamiento del concepto 4D Boutique y la evaluación de una eventual expansión internacional. “Antes que vender millones, lo más importante es que la calidad se mantenga”, resume Bugosen, al trazar una estrategia que apunta a escalar el negocio sin perder la esencia artesanal que ha definido a la marca durante más de cuatro décadas.

Crecimiento en un contexto de alza de costos

La cafeladería peruana 4D cerrará el 2025 con un crecimiento de 30% frente al 2024. El crecimiento se logró pese a un escenario de presión de costos sin precedentes. Ana María Bugosen detalla que el precio del cacao se duplicó en el último año y seguirá subiendo, mientras que otros insumos de alta gama, como el café y la avellana del Piamonte, también registraron alzas significativas. “Aun así, nosotros no dejamos de importar ni de usar la misma cantidad de insumos; no escatimamos en gasto porque nuestro valor agregado es que la calidad siempre se mantiene como la más alta del mercado”, afirma.

Esta decisión, subraya, explica por qué los clientes regresan incluso después de probar nuevas propuestas: “El valor de nuestro producto es altísimo frente al precio que pagas”, concluye, rfirmando una estrategia que prioriza calidad antes que volumen.

El canal presencial concentra cerca del 80% de las ventas, consolidando la experiencia en tienda como eje del negocio. (Foto: 4D/ Instagram)

Lima vs provincias: crecimiento focalizado

4D ha optado por un crecimiento focalizado en Lima, donde concentra cinco de sus seis locales, mientras que su única presencia en provincias está en Cusco, inaugurada hace un par de años. Según explica Bugosen, la estrategia responde a una lectura clara del comportamiento del consumidor y de la operación urbana: “Hoy, con el tema del tráfico, la gente se queda por su distrito”. Por eso, los locales “puerta a calle” —combinados con presencia selectiva en centros comerciales— funcionan como puntos de cercanía y fidelización, atendiendo a un público recurrente que prioriza experiencia y calidad.

De cara al 2026, la marca no tiene planes de aperturas ni en Lima ni en provincias. “Seguir creciendo y aumentando más locales ya se volvería un negocio mecánico e industrial, y no es lo que queremos”, afirma Bugosen, al subrayar que la prioridad es cuidar la esencia artesanal. En esa línea, 4D enfocará sus esfuerzos en fortalecer la experiencia en los locales existentes y en formatos diferenciados, antes que expandirse territorialmente. “Nuestro negocio es calidad artesanal, premium y familiar; hecho en casa”, resume la ejecutiva.

4D trabaja con cacao europeo 100%, pistacho de Bronte (Italia) y avellana del Piamonte. (Foto: 4D/ Instagram)

Evaluación de expansión internacional

Sin embargo, 4D sí evalúa su posible expansión internacional tras recibir dos propuestas de empresas extranjeras interesadas en llevar la marca fuera del país. Así lo confirmó Bugosen, quien precisó que las conversaciones aún están en fase preliminar y no hay nada concreto. “Lo estamos evaluando, no hemos tomado ninguna decisión porque lo más importante para nosotros, antes que vender millones, es que la calidad se mantenga”, señaló.

Los mercados que han mostrado interés son Japón y países árabes, destinos que valoran productos de alta calidad y elaborados desde cero. “Ellos han analizado bastante nuestro producto; lo que les gusta es que no es azúcar, es insumo, fruta, es un producto puro”, explicó Bugosen. Sin embargo, la ejecutiva remarcó que cualquier avance estará condicionado a poder replicar el estándar artesanal de la marca: “Antes que vender millones, lo más importante es que la calidad se mantenga”.

Plan 2026: 4D Boutique e innovación del portafolio

De cara al 2026, 4D se ha trazado como meta volver a crecer alrededor de 30%, apalancada en la consolidación de su propuesta premium y en una estrategia que prioriza calidad antes que volumen. Así lo señaló la gerente general de la marca, quien remarcó que el foco estará en profundizar la innovación del portafolio y fortalecer la experiencia en tienda, sin recurrir a una expansión agresiva de locales. “Seguir creciendo y aumentando más locales ya se volvería un negocio mecánico e industrial, y no es lo que queremos”, afirmó.

El crecimiento proyectado para el próximo año estará impulsado por la ampliación de líneas como Gran Cru —con nuevos sabores y insumos exclusivos internacionales— y Doppio Zero, además del lanzamiento del concepto 4D Boutique. Bugosen subrayó que la estrategia busca escalar sin comprometer la esencia artesanal: “Antes que vender millones, lo más importante es que la calidad se mantenga”. En esa línea, la ejecutiva sostuvo que el objetivo es consolidar a 4D como una marca premium de referencia, capaz de crecer de forma sostenida en un mercado competitivo, manteniendo intactos sus estándares de producto y experiencia.

En el verano y en meses clave como enero, mayo, agosto y diciembre, las ventas se incrementan entre 15% y 20%. (Foto: GEC)

Canales de venta

La marca sostiene su modelo comercial principalmente en el canal presencial, que concentra alrededor del 80% de sus ventas totales, reflejo de una estrategia centrada en la experiencia en tienda y el vínculo familiar con el cliente. Así lo explicó Bugosen, quien remarcó que este canal es el corazón del negocio. “Mi canal presencial es muy fuerte porque la inversión que yo tengo en los locales es para recibir familias, es un lugar de reuniones y de encuentro”, señaló, al destacar que la esencia de 4D se construye desde el espacio físico.

El 20% restante de los ingresos proviene de los canales complementarios, que incluyen la web, la central de pedidos telefónica y las plataformas de delivery, entre ellas Rappi. Si bien estos formatos muestran un desempeño positivo, la ejecutiva aclaró que no buscan una migración agresiva hacia lo digital. “Si yo me dedicara solo a lo virtual, creo que perdería la esencia de mi marca”, afirmó. En ese sentido, la estrategia para el 2026 apunta a mantener un equilibrio entre canales, reforzando lo digital como soporte del negocio, pero preservando al canal presencial como principal generador de ingresos y diferenciación.