Las ventas de la cafedalería 4D crecían a un ritmo de entre 20% y 30% anual antes de la crisis sanitaria. Sin embargo, ahora vende al día un 20% de lo que vendía antes de la pandemia. La recuperación podría darse recién hacia el primer trimestre del próximo año.

“La venta ha bajado enormemente por la cuarentena, la crisis económica y la restricción de horarios. El cliente asiduo ya no consume como antes. Por ejemplo, antes venía todos los días a desayunar. Hoy ya no puede hacerlo”, señala Ana María Bugosen, CEO de 4D. “De lunes a domingo vendemos lo que vendíamos en tres días antes. Ahora que ya no se atiende el domingo, que es el día más fuerte para nosotros, (la venta) se vuelve a caer”, agrega.

El recojo de productos en tienda representa el 90% de la venta de 4D. El delivery propio alcanza el 6% y los envíos por aplicativos, el 4%.

Más allá de los helados, en esta época del año el producto más vendido del 4D era el café. También los sandwiches y ensaladas. Sin embargo, hoy son los helados —que su consumo suele bajar en 20% en invierno— y los wraps. Las ensaladas ya no figuran en la carta. “El helado es felicidad y reúne a la familia”, explica Bugosen.

Estrategias de recuperación

La estrategia de 4D es apostar por tamaños más pequeños y, por lo tanto, más económicos, como tortas de 8 porciones en lugar de 12, por ejemplo. A partir de mañana lanzará una promoción de café en bolsas más pequeñas (100 gramos).

“Yo no voy a cambiar mi esencia. Voy a seguir haciendo lo que hago. No me voy a convertir en un minimarket o en una juguería”, asegura Bugosen.

Entre otras de sus novedades figuran descuentos del 20% por determinados sabores de helados y delivery de bowls de almuerzo (atún, salmón y pollo). Mañana habrá una promoción de 2x1 por el día del café.

Los planes de la cafedalería

4D tenía programadas dos aperturas en provincias. Las negociaciones ya estaban cerradas para firmar contratos en Chiclayo y Cuzco. Sin embargo, los planes posiblemente se mantengan en stand by hasta finales del verano del próximo año. La marca ya está presente al interior del país con un local en Arequipa, pero está cerrado.

En Lima hay seis locales. A fines del año pasado se remodeló la sede de Caminos del Inca y se estaba a la mitad del proceso en el local de Angamos. “Pero antes de remodelar las demás (tiendas), yo abriría en provincias. Prefiero abrir en provincias”, revela la ejecutiva.