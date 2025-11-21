La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi confirmó, a través de la Resolución 3175-2025/SPC-INDECOPI, la multa impuesta a Nestlé Perú S.A. por infracciones vinculadas al etiquetado de 28 productos para perros y gatos.

La sanción asciende a 117.68 UIT, equivalentes a S/ 629,588, tras verificarse que las denominaciones de los alimentos no correspondían a su verdadera composición .

De acuerdo con el colegiado, los productos resaltaban el uso de un tipo específico de carne, pese a que en la formulación se añadían otras proteínas de origen animal.

Esto vulneraba el artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que inducía al error a los consumidores sobre las características reales de los productos ofrecidos en el mercado.

Entre los productos observados figuran presentaciones como Dog Chow Salmón, que además de dicho pescado incluía hígado y vísceras de cerdo, carne de pollo y atún; y Felix Classic con Atún, que mezclaba carne y menudencias de pollo o cerdo, así como sardina y salmón, aunque su etiqueta destacaba únicamente el uso de atún.

Indecopi concluyó que las denominaciones de varios productos para mascotas de Nestlé no reflejaban su verdadera composición. Foto: Indecopi.

Casos similares se encontraron en Cat Chow Adulto Pollo y en Fancy Feast Petits Filets Salmón, ambos con ingredientes adicionales no mencionados en la denominación principal.

Asimismo, la SPC ratificó que el 26.5% del monto de la multa se destine a la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash, entidad que presentó la denuncia y aportó los elementos probatorios que permitieron acreditar la infracción.

La resolución final es de acceso público y puede revisarse aquí.