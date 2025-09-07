En diálogo con Gestión, Juan José Iglesias, director de Nestlé Purina Perú, explicó que el mercado de mascotas mantiene un alto potencial de crecimiento, pese a que el 2023 y 2024 fueron años retadores para el sector. Recordó que, en el 2023, aunque el mercado creció en volumen, no lo hizo en valor, reflejando una mayor preferencia por las marcas económicas en un contexto de menor poder adquisitivo de los consumidores. Un año después se registró una ligera recuperación en valor, aunque no llegó al 1%.

“Para 2025, por el contrario, las expectativas son más optimistas, se proyecta un crecimiento en valor entre 4% y 5%, gracias a una mayor estabilidad”, comentó. Esta evolución, agregó, resulta clave porque hoy conviven dos tipos de consumidores. Por un lado, quienes priorizan la calidad nutricional de sus mascotas y optan por alimentos premium o super premium y aquellos que, por limitaciones económicas, eligen propuestas más accesibles, aunque de menor calidad nutricional.

Ante este contexto, Purina activó en febrero una campaña agresiva para sus principales marcas como Purina Dog Chow, Purina Cat Chow y Purina Pro Plan, con las que buscó reforzar no solo la calidad nutricional, sino también atributos diferenciados que los consumidores demandan.

“Como resultado, estamos observando una mejora sostenida en facturación, así como en distribución y cobertura dentro del mercado peruano. Actualmente percibimos una leve recuperación tras el ciclo excepcional de la pandemia y la pospandemia, cuando el sector creció a doble dígito durante dos o tres años”, agregó.

El directivo destacó, además, que el Perú es un mercado con amplio potencial de expansión en términos de cobertura calórica, un indicador que mide cuántas mascotas podría alimentarse exclusivamente con alimento balanceado a partir de lo que se comercializa en el país. Actualmente, la cobertura es de apenas 30% en perros y de 35% a 40% en gatos, frente a más del 50% en mercado desarrollado como Argentina o Chile. “Eso nos muestra que el mercado peruano puede triplicar o cuadriplicar su tamaño ”, arguyó.

En esa línea, Purina busca acelerar su crecimiento con innovaciones de productos como los snacks funcionales, que además de ser un momento de consumo compartido entre el dueño y la mascota, cumple funciones especificas de limpieza dental. A ello se suma la línea de dietas veterinarias, diseñada para apoyar nutricionalmente a mascotas con determinadas patologías, entre otros.

Además de la cobertura calórica, existen otros factores para que este mercado despegue. Uno de ellos es el cambio de la relación entre las personas y sus animales: hoy, el 80% de los peruanos consideran a su mascota como un miembro más de la familia cuando hace apenas dos décadas el perro era visto como el guardián del hogar o el gato como un cazador de techos. “Ahora vemos que hay más mascotas que niños menores de 12 años”, mencionó.

Juan José Iglesias, director de Nestlé Purina Perú, comentó que este año se redujo el precio de Purina Dog Chow, además se implementó tamaños más pequeños. Foto: Mario Zapata / GEC

Nestlé y su estrategia con Purina Dog Chow

Para responder a la presión del bolsillo de los consumidores, el ejecutivo detalló que se tomó la decisión de reducir el precio de Purina Dog Chow “para hacerlo más accesible a quienes hoy enfrentan restricciones en su poder adquisitivo”. La rebaja fue de entre 12% y 17%, según el tamaño del producto. Iglesias precisó que, en este contexto, los compradores se inclinan cada vez más presentaciones pequeñas, pues se ajustan mejor a su capacidad de gasto. “Lo positivo es que, cuando el dueño ve que un alimento funciona bien en su mascota, tiende a mantenerse en la marca. Por eso busca alternativas que le permitan seguir dentro de ella”, arguyó.

A la par con rebaja del precio en Purina Dog Chow, se decidió ajustar su portafolio con nuevos formatos, con presentación de 8 kilos y de 17 kilos (en reemplazo de los tradicionales de 21). “La idea es que el gasto de bolsillo sea menor, sin afectar la calidad. La baja de precio de Purina Dog Chow se implemento desde el 1 de julio y se mantendrá de manera permanente, pese al esfuerzo que implica aplicar un ajuste de nivel”, comentó.

Sobre si la estrategia de reducción de precios se extenderá a otras marcas, aclaró que, por el momento, solo se aplica a Purina Dog Chow. “Recién iniciamos y estamos evaluando la respuesta. Lo que buscamos es dar mayor posibilidad posible a la gente para acceder a productos de calidad, y consideramos que esta es una buena manera de hacerlo”, añadió. En esa línea, el directivo remarcó que su portafolio va desde presentación de 475 gramos hasta sacos de 21 kilos.

Nestlé planea capitalizar el crecimiento en la demanda de gatos con nuevas propuestas para Purina Cat Chow en 2026. Foto: Mario Zapata / GEC

La oportunidad del mercado felino

Sobre las perspectivas del sector, el vocero de Purina indicó que se observa una nueva tendencia social que abre nuevas oportunidades de cara al 2026. “Lo que vemos es que, por un tema de espacios en los hogares , cada vez hay mayor presencia de perros de raza pequeña y de gatos . Y el gato es una mascota distinta al perro: mientras que el perro suele adaptarse al humano, muchas veces el humano termina adaptándose al gato”, aclaró.

Por ello, adelantó que Purina renovará a partir del próximo año Purina Cat Chow, con varias novedades enfocadas en las necesidades actuales de los gatos. Una de ellas será la línea de alimentos para gatos esterilizados, dado que más del 60% de los gatos en Perú pasan por este procedimiento y requieren fórmulas específicas que ayuden a controlar su peso y mantener una buena salud nutricional.

Igualmente, se continuará potenciando la línea de Defense Plus, que cuenta con un escudo protector para los felinos. “ No necesariamente vamos a incrementar el número de productos, pero sí renovar el portafolio y ajustarlo a las verdades necesidades de los gatos ”, reiteró.