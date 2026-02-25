José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.
José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.
Tras la designación de , los principales gremios empresariales del país solicitaron preservar la continuidad de las políticas públicas y los equipos técnicos del sector.

¿Qué dijeron puntualmente ADEX, la Sociedad nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo del perú (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), PeruCámaras y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes? En detalle, el aviso oficial.

Reglas claras

Los gremios empresariales que suscribieron el comunicado mencionaron lo siguiente:

“El país necesita reglas claras y sostenibilidad en las políticas públicas. En ese sentido, consideramos importante que se mantengan , así como la continuidad de las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en ejecución”.

“El comercio exterior y el turismo son pilares esenciales para la generación de empleo formal, divisas, . Muchas de las iniciativas en curso responden a procesos técnicos de mediano y largo plazo que requieren previsibilidad, coherencia y estabilidad”, agregaron.

Asimismo, hicieron hincapié en que “un cambio de equipos o de lineamientos en esta etapa podría generar una incertidumbre innecesaria, afectar la confianza de los agentes económicos y debilitar los avances logrados con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado”.

