La tarifa de ingreso a Machu Picchu aumentará desde el 1 de mayo para financiar trabajos de conservación del sitio arqueológico.
luego de que el Gobierno aprobara el cobro de un monto adicional destinado a financiar trabajos de conservación y mantenimiento del principal atractivo turístico del país.

El anuncio fue realizado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, quien precisó que los visitantes extranjeros deberán pagar S/ 11 adicionales, mientras que los turistas nacionales asumirán un incremento de S/ 5 por concepto de ingreso.

Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se indicó que los recursos recaudados serán destinados exclusivamente a la conservación del área natural protegida.

Los turistas extranjeros pagarán S/ 11 adicionales y los visitantes nacionales S/ 5 más sobre la tarifa vigente de ingreso.
DESTINO DE LOS RECURSOS Y SOSTENIBILIDAD

La ministra explicó que el incremento tarifario fue aprobado en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu en 2022, pero que su aplicación resulta necesaria para mejorar las condiciones del sitio y atender las demandas operativas asociadas al flujo de visitantes.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que los recursos permitirán mejorar el mantenimiento y la accesibilidad a Machu Picchu.
IMPACTO EN LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE

Según el Ejecutivo, el ajuste permitirá garantizar la sostenibilidad de Machu Picchu en el largo plazo y mejorar la experiencia de los turistas, en un contexto de alta demanda por el principal atractivo turístico del Perú.

Las declaraciones fueron brindadas durante una ceremonia realizada en el parque arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, donde este sitio recibió la máxima distinción de jerarquía 4, en reconocimiento a su valor cultural y patrimonial.

