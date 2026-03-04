Los aranceles globales del 15% que prometió el presidente Donald Trump comenzarán a entrar en vigor en los próximos días y llegarán en unos cinco meses a los niveles previos a la decisión del Tribunal Supremo de invalidarlos, informó este miércoles Scott Bessent, secretario estadounidense del Tesoro.

En entrevista con el canal CNBC, Bessent manifestó que los aranceles globales del 10% bajo la ley conocida como sección 122 que entraron en vigor el 24 de febrero de manera temporal subirán al 15%, como prometió el mandatario estadounidense, “probablemente esta semana”.

De acuerdo con el jefe del Tesoro estadounidense, las tasas volverán a estar a los niveles por encima del 15% en los que estaban, en el caso de algunos países, en los próximos cinco meses, para lo cual la administración de Donald Trump deberá utilizar diversas leyes comerciales que no entren en conflicto con la decisión del Supremo del pasado 20 de febrero.

Los aranceles globales del 15% que prometió el presidente Donald Trump comenzarán a entrar en vigor en los próximos días, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Foto: EFE.

“Creo verdaderamente que los aranceles volverá a su anterior nivel en los próximo cinco meses” , refirió Bessent.

Como se recuerda, el pasado 20 de febrero, el Tribunal Supremo falló en mayoría en contra del uso de poderes de emergencia económica que Trump utilizó en abril para declarar el aumento de los aranceles llamados “recíprocos” en abril y para castigar a China y México por su papel en el tráfico de fentanilo era ilegal y, por tanto, todos esos aumentos quedaban invalidados de forma inmediata.

Por su parte, Donald Trump respondió que utilizarían otras leyes que otorgan poder tarifario al Ejecutivo para volver a imponer el nivel arancelario en el que se habían situado desde el último abril.

Con información de EFE.