El nuevo régimen afectará especialmente a los aliados clave de EEUU, ya que sus exportaciones están dominadas por el acero, el aluminio y los automóviles. (Foto: MANDEL NGAN / AFP)
Aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido, la Unión Europea y Japón, son los más afectados tras el fallo de la Corte Suprema contra los gravámenes anteriores. En tanto, el nuevo arancel global del 15% de Donald Trump beneficiará en gran medida a los países que ha criticado duramente, según un análisis de datos.

