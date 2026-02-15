La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se ha opuesto este domingo a un impuesto o gravamen al capital que no permanece en Europa y se invierte en otros países como EE.UU., y ha abogado por «incentivos» para que las inversiones privadas se queden en el Viejo Continente.

«Yo estoy más a favor del incentivo que del impuesto. Esa es mi opinión. Creo que funciona mejor. Cuando se quiere atraer dinero, no se trata de retenerlo por la fuerza, sino de hacerlo atractivo para que se quede», ha explicado la francesa en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

agarde ha asegurado que «los mercados no siempre se equivocan», porque «el dinero está llegando».

«Si observo la cantidad de dinero que está siendo invertida en este momento por el capital de riesgo, especialmente en sectores clave donde los ratios precio-beneficio y precio-valor contable están aumentando de forma considerable, el dinero está llegando», ha destacado.

Lagarde ha afirmado que la «innovación realmente está en pleno auge y los fondos de capital riesgo lo están viendo con claridad».

Inteligencia artificial en las empresas

La jefa del BCE ha subrayado al respecto que el 37 % de las empresas en Europa están adoptando inteligencia artificial y, en particular, IA generativa en sus procesos de producción, un poco más ya que las empresas de Estados Unidos.

Además, ha considerado que el mercado interno «está despertándose», porque, si bien el crecimiento del PIB de la eurozona el año pasado fue solo del 1,5 %, «todo fue consumo e inversión», mientras que «las exportaciones pesaron negativamente».

Christine Lagarde en Pisac. (Foto: EFE/EPA/STEPHEN JAFFE )

vde Ahorros e Inversiones en la UE

Asimismo, se ha mostrado esperanzada en que este año llegará por fin la Unión de Ahorros e Inversiones en la Unión Europea (UE), una iniciativa destinada a mejorar la canalización del ahorro hacia inversiones productivas en el sistema financiero del bloque comunitario

«No voy a mencionar la famosa Unión de los Mercados de Capitales, pero sí veo que los responsables políticos están empezando a tomársela un poco en serio», ha dicho en referencia a un proyecto que fue lanzado en 2015 con el objetivo de profundizar e integrar los mercados financieros, pero que lleva estancada una década.

Iniciativas como la revitalización del mercado de titulización de la UE, que los bancos han estado esperando durante mucho tiempo -ha recordado-, una supervisión mucho más armonizada en el mercado único y cuentas de ahorro e inversiones para los minoristas en los mercados de capitales, especialmente para la jubilación, ya «no son algo con lo que estemos soñando o llevemos hablando diez años, sino que llegarán en 2026», ha adelantado.

Lagarde: «patada en el culo» a Europa de Trump ha unido más a líderes europeos

Lagarde afirmó que el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Europa, ha sido una sacudida que ha unido mucho más a los líderes europeos, algo que ahora debe continuar siendo así.

«La ‘patada en el culo’ que todos recibimos como resultado del cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa» está «efectivamente acercando mucho más a los líderes y responsables políticos europeos», señaló durante un panel en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«Eso debe continuar», añadió la francesa.

Lagarde citó además a Jean Monnet y a Robert Schumann, considerados los arquitectos del proyecto de integración europea, para afirmar que, como ya decían ellos, «Europa crece en tiempos de crisis».

«Europa se fortalece y se une más en tiempos de crisis», coincidió.

Lagarde no consideró negativo que algunos países avancen sin otros en ciertos proyectos si no se alcanza la mayoría de los 27 Estados miembros en tiempos en los que varios líderes exigen más ritmo en la adopción de iniciativas económicas y políticas, incluida la ayuda a Ucrania, y otros no pueden o efe no quieren sumarse a cierta.

Elaborado con información de EFE