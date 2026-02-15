Estados Unidos no rechaza que los países europeos de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares, pues no espera que sean dependientes de su poder militar, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante una rueda de prensa en Bratislava, Rubio resaltó que Estados Unidos no quiere países vasallos y dependientes en Europa, sino aliados fuertes.

“No queremos que Europa dependa de nosotros; no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de los Estados Unidos”, dijo.

El representante estadounidense explicó que, en una alianza compuesta por múltiples países, cuanto más fuertes sean sus miembros, más fuerte será la alianza. Por ello, el país americano no ve con malos ojos que otras naciones incrementen su influencia dentro de la OTAN o refuercen sus capacidades militares .

“Queremos que la alianza sea tan sólida que nadie se atreva jamás -nunca- a ponerla a prueba, que nadie se atreva a desafiarla. Por ello, vemos con buenos ojos cualquier medida que tomen los miembros individuales para fortalecer la alianza. Lo vemos como algo muy positivo”, afirmó.

Rubio insistió en que Estados Unidos quiere actuar como socio de Europa y “trabajar juntos”. Asimismo, reiteró que el vínculo transatlántico no es solo militar o comercial, sino que se base en una cultura y raíces comunes.

Marco Rubio dice que Estados Unidos no quiere que Europa sea un vasallo sino un aliado fuerte en la OTAN. (Imagen: EFE)

LEA TAMBIÉN: Europa busca reducir el uso de servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos

Prioridad a los intereses nacionales

El secretario de Estado consideró que no hay nada controvertido en la idea de que cada país priorice sus intereses nacionales por encima de otros factores.

Rubio señaló que en una alianza pueden surgir desajustes entre distintas prioridades, pero afirmó que es precisamente en esos momentos cuando entra en juego la asociación para adaptarse mutuamente y “ encontrar una forma de avanzar ” .

Sus declaraciones se dieron en el marco de su encuentro con el primer ministro eslovaco, con quien abordó temas vinculados a energía y seguridad.

Irán y Siria

En relación con Irán, Rubio destacó que el Gobierno estadounidense está concentrado en buscar una salida negociada a la controversia sobre el programa nuclear iraní, aunque reconoció que se trata de una tarea compleja.

“Estamos tratando con personas que toman decisiones geopolíticas basándose en pura teología”, sostuvo.

Respecto a Siria, indicó que Estados Unidos ha optado por dar una oportunidad a las nuevas autoridades para estabilizar la situación en el país. Sin embargo, admitió que el desafío es considerable y que la alternativa hubiera sido permitir que Siria se fragmentara en una nueva guerra civil.

Venezuela: “Está mucho mejor ahora”

Sobre Venezuela, el secretario de Estado afirmó que la situación en ese país es “mucho mejor” que antes de la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Rubio indicó que, pese a las críticas que generó la operación, esta fue un éxito del que se siente orgulloso.

“Aún queda un largo camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas”, declaró.

Rubio respondió así a una pregunta dirigida al primer ministro Fico, quien en su momento condenó la captura de Maduro en territorio venezolano por tropas estadounidenses. Fico calificó entonces la operación -que incluyó el bombardeo de bases militares- como una prueba de la “ruptura del orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial”.

Al respecto, el secretario de Estado reconoció que existen aliados cercanos de Estados Unidos a quienes “no les gustó” la operación en suelo venezolano. Pese a ello, señaló que estas discrepancias no impiden mantener una relación de socios, ya que los países “expresan su opinión todo el tiempo” .

(Con información de la agencia EFE).