Frente al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), muchos piensan que todo el aparato migratorio se detiene. No obstante, con ICE ocurre justo lo contrario: sus operativos siguen casi intactos porque la agencia ya tiene dinero asegurado por una ley especial y porque la mayoría de sus agentes están clasificados como personal esencial. O sea, están obligados a seguir trabajando incluso si el gobierno está técnicamente “apagado”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que este cierre parcial surge en medio de una disputa en el Congreso de EE.UU., donde demócratas y republicanos condicionan el presupuesto del DHS a cambios en la forma en que se ejecuta la política migratoria.

Los demócratas exigen, por ejemplo, que los agentes se identifiquen, no oculten sus rostros y cuenten con órdenes judiciales firmadas por un juez para ingresar a viviendas o negocios, algo que hoy ICE puede suplir con órdenes internas firmadas por la propia agencia.

Además, debes saber que este pulso político está directamente relacionado con las protestas en Minneapolis tras las muertes de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración en enero del 2026, hechos que situaron a Minnesota como detonante del debate.

LAS ACTIVIDADES DE ICE, ¿SE VEN AFECTADAS POR EL CIERRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS?

La respuesta corta es NO. Resulta que una ley aprobada meses antes, conocida como “One Big Beautiful Bill”, le otorgó a ICE un incremento de recursos muy por encima de su presupuesto anual habitual.

Esta legislación destinó cerca de 75 mil millones de dólares para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a lo largo de varios años, una cifra que multiplica varias veces su financiamiento típico y le permite seguir operando aunque el DHS no tenga un presupuesto vigente.

Y más allá del colchón financiero, buena parte del personal de ICE y de agencias afines, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está catalogado como esencial, lo que significa que sus tareas continúan incluso cuando el resto del gobierno se detiene o retrasa pagos.

Esta es una situación similar a la de la TSA o la Guardia Costera: miles de trabajadores deben mantenerse en servicio, pese a que estas circunstancias pueda golpear sus finanzas personales al acumularse sueldos impagos.

¿QUÉ IMPLICA EL CIERRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EE.UU. PARA LAS PERSONAS MIGRANTES?

Para quienes viven o trabajan en Estados Unidos sin un estatus migratorio estable, el cierre del DHS no implica una pausa en las visitas de agentes o en las redadas.

Por lo tanto, si es tu caso, se recomienda no bajar la guardia: infórmate sobre tus derechos, ten a la mano contactos legales confiables y considera que las reglas de identificación y de ingreso a viviendas aún están en debate, no plenamente reformadas.

Durante un cierre parcial del gobierno, ICE mantiene operaciones consideradas esenciales (Foto: Octavio Jones / AFP)