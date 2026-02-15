El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos ha generado una clara división entre sus trabajadores: mientras los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza siguen cobrando con normalidad, miles de empleados de la TSA, la Guardia Costera y la FEMA continúan en sus puestos sin recibir paga. ¿Qué hay detrás de esta situación? Pues, el DHS es el único departamento federal que no tiene garantizados todos sus recursos para lo que resta del año fiscal, que termina el 30 de septiembre, y el Congreso entró en receso hasta el 23 de febrero sin destrabar las reformas migratorias que condicionan su financiación.

Vale precisar que el cierre parcial del DHS empezó el sábado 14 de febrero del 2026, cuando expiró la última autorización temporal de fondos y la disputa política en el Congreso se trasladó al terreno de la seguridad interna.

Desde entonces, esta dependencia quedó sujeta a un régimen de emergencia administrativa que obliga a priorizar funciones críticas, reordenar recursos y preparar a su personal para semanas de incertidumbre sobre cuándo llegará el próximo pago.

LAS AGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL CON EMPLEADOS QUE TRABAJAN SIN COBRAR

El DHS agrupa varias oficinas clave para la seguridad interna, pero no todas se ven afectadas del mismo modo. Así, en esta crisis, las que concentran más personal obligado a seguir en sus puestos sin sueldo son:

1. TSA (Administración de Seguridad en el Transporte)

De acuerdo con una declaración oficial de la jefa interina Ha Nguyen McNeill, publicada en la web de la agencia, cerca del 95% de su personal es considerado esencial y debe continuar revisando pasajeros y equipaje, incluso sin recibir su salario mientras dure el cierre.

2. Guardia Costera

Durante una audiencia del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes sobre Seguridad Nacional en Washington, en declaraciones citadas por Fox, el vicecomandante Thomas Allan advirtió que, durante el cierre parcial del DHS, deben suspender todas las misiones que no sean de seguridad nacional o de protección de la vida y la propiedad, y que los salarios de sus 56,000 efectivos activos, de reserva y civiles quedarían congelados.

3. FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)

En este caso, el personal deberá seguir operando aun sin cobrar, aunque el fondo para desastres mantiene alrededor de 7,000 millones de dólares disponibles para atender emergencias.

LA SITUACIÓN DE OTRAS OFICINAS DEL DHS

Otras oficinas del DHS, como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuentan con recursos propios aprobados previamente.

Por lo tanto, su operación tiene más respaldo financiero directo, pese a que forman parte del mismo contexto político que bloquea el presupuesto global del departamento.

EL IMPACTO DEL CIERRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL EN LOS VIAJEROS

Medios como Univision recuerdan que, en el pasado, un cierre prolongado ya provocó largas filas y cancelaciones en aeropuertos... justo cuando los agentes comenzaron a ausentarse por no recibir pagos.

Y si bien—en esta ocasión—los controladores aéreos sí siguen cobrando, el riesgo de demoras crece si la TSA acumula semanas sin salarios.

En ese sentido, se recomienda:

Llegar al aeropuerto con más anticipación de lo habitual.

Revisar los tiempos de espera en los controles de seguridad.

Preparar bien el equipaje para evitar inspecciones adicionales.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos define políticas sobre migración, control de accesos y amenazas internas (Foto: Alex Brandon / AFP)