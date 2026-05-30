En Florida, la seguridad vial vuelve a estar en el centro de la conversación, desde la autopista Palmetto y la I‑95 hasta las calles de Little Havana, donde el tráfico diario compite con las listas de espera del Metrorail y la vida ajetreada de quienes se mueven entre Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Para enfrentar la reincidencia de quienes manejan una y otra vez sin licencia válida, el estado aprobó una medida que apunta directamente a estos conductores. El gobernador Ron DeSantis firmó la HB 35, que entra en vigor el 1 de julio de 2026 y amplía quiénes pueden ser considerados “infractores de tráfico habituales”, endureciendo las sanciones y otorgando más herramientas a policías y fiscales.

Para comunidades donde el carro es muchas veces la única forma práctica de moverse —familias que llevan niños a la escuela, trabajadores de servicios y repartidores que cubren turnos nocturnos— la norma promete cambios palpables en cómo se persiguen las reincidencias por manejar sin permiso. Esta nota explica punto por punto qué cambia, a quién afecta en el sur de Florida y qué pueden esperar los conductores hispanohablantes.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 35?

El cambio central de la HB 35 es la ampliación de la definición legal de “infractor de tráfico habitual”, lo que facilita que autoridades identifiquen y clasifiquen a quienes manejan repetidamente sin licencia válida. Antes, la designación requería criterios más restrictivos; ahora, conductas como ignorar suspensiones previas o no haber obtenido nunca una licencia válida pueden bastar para que se apliquen sanciones más severas.

Resumen de la nueva ley:

Nombre: HB 35.

Firma: gobernador Ron DeSantis.

Entrada en vigor: 1 de julio de 2026.

Objetivo: endurecer sanciones para conductores reincidentes sin licencia válida.

Cambio central: ampliación de la definición de “infractor de tráfico habitual”.

Áreas con mayor impacto: Miami‑Dade, Broward, Palm Beach.

Beneficiarios: autoridades policiales y fiscales.

Tabla resumen:

Aspecto Antes Con la HB 35 Clasificación como infractor habitual Más limitada Más amplia y fácil de aplicar Conductores sin licencia reincidentes Menos herramientas legales Mayor capacidad de acción para autoridades Sanciones futuras Dependían del tipo de infracción Pueden aumentar significativamente Capacidad de los fiscales Más restringida Mayor margen para presentar cargos y negociar sentencias

SANCIONES Y EFECTOS PARA REINCIDENTES

Posibilidad de enfrentar cargos de mayor gravedad (delitos en lugar de faltas).

Incremento del riesgo de penas de prisión en casos graves o con antecedentes.

Suspensiones o revocaciones de licencias por periodos más largos.

Más obstáculos para recuperar privilegios de conducción (procesos administrativos y penales).

Mayor exposición a multas y condiciones adicionales (libertad condicional, programas de rehabilitación).

¿QUÉ BUSCA EL ESTADO Y QUÉ NO?

Las autoridades insisten en que la norma no pretende sancionar a quien olvida renovar su licencia por unos días, sino a quienes conducen de forma reiterada pese a suspensiones previas o sin haber obtenido nunca el permiso. El discurso oficial subraya la relación entre la conducción no autorizada y el aumento de accidentes graves en áreas urbanas con alta densidad vehicular.

Florida está endureciendo las leyes de tránsito (Foto: Magnific / Imagen referencial)

IMPACTO EN EL SUR DE FLORIDA

Miami‑Dade, Broward y Palm Beach concentran tráfico intenso, servicios de entrega 24/7 y desplazamientos intercondales constantes. En barrios como Little Havana, Hialeah o áreas industriales de Doral hay muchas familias y trabajadores que dependen del vehículo. Para ellos esto puede significar:

Más controles policiales y fiscalizaciones en puntos críticos.

Procesos penales más comunes si hay reincidencia.

Posible aumento en detenciones tras accidentes cuando el conductor carece de licencia.

Los ciudadanos de Miami deben tener cuidado en romper la ley de tránsito, pues enfrentarían serios problemas (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP)

HERRAMIENTAS NUEVAS PARA FISCALES Y POLICÍAS

La HB 35 amplía recursos para la fiscalía en casos de accidentes con lesiones o muertes. Los fiscales podrán presentar cargos más severos y con más respaldo legal cuando el conductor tenga antecedentes de manejar sin licencia, reduciendo la flexibilidad que antes existía en ciertas negociaciones.

PREGUNTAS FRECUENTES BREVES

¿A quién afecta? A conductores con historial de manejar sin licencia válida o que ignoraron suspensiones previas.

A conductores con historial de manejar sin licencia válida o que ignoraron suspensiones previas. ¿Empiezan a multarme desde el 1 de julio aunque sea la primera vez? La ley se centra en reincidentes; las multas por faltas menores por olvido de renovación no son el objetivo central.

La ley se centra en reincidentes; las multas por faltas menores por olvido de renovación no son el objetivo central. ¿Pueden quitarme el carro? No es la acción central de la HB 35, pero puede haber medidas accesorias según el caso y el historial del conductor.

No es la acción central de la HB 35, pero puede haber medidas accesorias según el caso y el historial del conductor. ¿Qué hago si dependemos del carro para trabajar? Consultar con un abogado local y revisar alternativas (transporte público, rideshare, permisos especiales si existen) es recomendable.

¿CÓMO AFECTARÁ A LA COMUNIDAD HISPANA?

Mayor presencia policial en rutas habituales de trabajo nocturno (por ejemplo, repartidores y choferes de aplicaciones).

Posibles dificultades para inmigrantes que no han podido acceder a licencias (aunque la ley no busca criminalizar la condición migratoria, sí sanciona la conducción sin autorización).

Necesidad de campañas informativas en español para explicar plazos, recursos legales y pasos para recuperar privilegios.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LECTORES EN FLORIDA