Redacción Gestión
El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía, eliminó este lunes la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% de las importaciones de hojas de aluminio, principalmente originadas en China.

A través de una resolución firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada este lunes en el Boletín Oficial, se dispone el cierre “por expiración del plazo y cambio de circunstancias” de la medida antidumping impuesta en 2020, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), sin mantener vigente la protección arancelaria.

La protección establecida gravaba con 28% ad valorem (del valor declarado) las importaciones de “hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas”, originarias de la República Popular China.

La norma afirma que la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) consideró que las importaciones sin aranceles podrían ingresar en condiciones que no produzcan daño a la producción local.

La resolución señala, además, que pese a que la firma Aluar Aluminio Argentino había solicitado extender la medida, el organismo técnico entendió que no se mantendrían las condiciones que justificaron la protección.

La CNCE analizó la evolución del mercado interno y concluyó que la participación de Aluar pasó del 64% en 2019 al 91% en 2024.

En agosto de 2025, la Subsecretaría de Comercio Exterior evaluó que, de levantarse la medida, existía la probabilidad de que reaparecieran prácticas de dumping y estimó un margen del 14.47% para las exportaciones chinas, tomado como referencia lo ocurrido en Chile, por tratarse de un país sin aranceles.

La eliminación del arancel a las importaciones de aluminio se produce en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el empresario dueño de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, también dueño de la empresa Fate, que decidió el cierre de su planta la semana pasada y despidió a 920 trabajadores.

Elaborado con información de EFE

