Javier Milei se ha convertido en un aliado de Donald Trump en la región.
firmó un acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos, informó el jueves el canciller del país sudamericano, Pablo Quirno, sin dar detalles sobre su contenido.

Ambos países habían anunciado en noviembre un acuerdo marco para que Argentina abriera su mercado a productos estadounidenses a cambio de un recorte de los aranceles sobre algunas de sus exportaciones.

Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”, informó en X desde Washington el canciller.

El ministro agradeció a su equipo y a las autoridades estadounidenses “por construir juntos este gran acuerdo” y concluyó “la Argentina será prospera”.

El presidente argentino, , replicó la publicación en su cuenta de X con la inscripción “MA&AGA” en referencia al slogan “hacer Argentina y Estados Unidos grandes de nuevo.

Milei mantiene un férreo alineamiento con el Estados Unidos de Donald Trump, y en octubre recibió de Washington una línea de ayuda financiera por US$ 20,000 millones, un fuerte respaldo en medio de una crisis política y cambiaria previa a las elecciones legislativas, que su partido ganó.

El miércoles, ambos países habían firmado un acuerdo marco para el suministro de minerales críticos.

