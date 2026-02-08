Puerto de Chancay canalizó el 58% del volumen de carga de agroexportación despachado a China el último año. Foto: Presidencia.
Puerto de Chancay canalizó el 58% del volumen de carga de agroexportación despachado a China el último año. Foto: Presidencia.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Elías García Olano
mailElías García Olano

El valor total de las agroexportaciones peruanas alcanzó niveles históricos en el 2025, con envíos por US$14,452 millones, un crecimiento del 18% respecto a los US$ 12,343 millones del 2024.

TE PUEDE INTERESAR

Puerto de Chancay: Sunat recaudó S/ 1,037 millones y se marca su potencial estratégico
Eje Callao-Chancay: elaboran programa de inversiones territoriales para la ejecución de obras
Chancay define área para futura ZEEP donde se fabricaría chips, celulares y computadoras

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.