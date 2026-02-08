Si bien Estados Unidos fue el principal destino de esos embarques, el crecimiento de China, como destino de las exportaciones agrícolas fue lo que ayudó a concretar ese récord, según un estudio que realizaron Fresh Fruit y Preciso Consultoría.

De acuerdo con ese análisis, la entrada en operación del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay aceleró la expansión de dichos envíos a China, al punto que lo escaló al octavo lugar entre los principales destinos de esos productos.

Exportación de arándano peruano. (Foto: MEF)

Envíos a China

Basado en cifras de Sunat, las agroexportaciones del Perú a China durante el año pasado alcanzaron los US$ 448 millones por 132 mil toneladas, un crecimiento del 82% en valor y 62% en volumen respecto los US$ 247 millones por 81 mil toneladas del 2024.

Evolución de las agroexportaciones peruanas a China. Fuente: Fresh Fruit

Un cambio que llegó con viento a favor de este crecimiento –refiere el estudio- fue la puesta en marcha del puerto de Chancay, que, pese a que oficialmente entró en operación comercial en junio del 2025, canalizó el 58% del volumen despachado a China, mientras un 33% se embarcó por el Muelle Sur del Callao.

Destaca que la ruta directa sin escalas y llegada en menor tiempo al grande asiático permitió a los agroexportadores mejores condiciones de negocio que suelen ser fundamentales para definir el precio de venta del producto.

Itinerario sin escalas mejoró precios

El precio promedio de los productos exportados al gigante asiático avanzó de US$ 3.05 por kilogramo en 2024 a US$ 3.42 por kilogramo el 2025, un aumento del 12%, superando a los de EE. UU. (US$ 2.97), Países Bajos (US$ 2.69) y España (US$ 2.22 por kilogramo), es decir que China no solo absorbió más, sino que pagó mejor.

De esta forma, Fresh Fruit y Preciso Consultoría concluyen en que estos resultados permitieron que China pase de ubicarse, de la posición 11 como destino de agroexportaciones peruanas del 2024, a un octavo lugar el 2025, superando a Chile, y por detrás de Canadá, Alemania, México, Reino Unido, España, Países Bajos, y donde el primer lugar lo tiene Estados Unidos.

Entre los principales envíos agrícolas peruanos a China el año que pasó, tres de ellos, los arándanos, palta y tara, explicaron cerca del 90% del valor despachado, y donde el blueberry representó el 59% del total.

China superó a Chile como destino de agroexportaciones peruanas, según análisis de Fresh Fruit. Foto: gob.pe.

¿Qué se espera para este año?

Según expertos en comercio exterior consultados por Gestión, para este año se espera una ampliación en el espectro de productos perecibles y con valor agregado en general a despacharse con destino al Asia a través del puerto de Chancay.

Influencia del puerto de Chancay en las agroexportaciones a China. Fuente: Fresh Fruit

Según el experto en comercio exterior, Juan Carlos León, a partir del 2026 se podrían ver mayores envíos de paltas a través de ese nuevo terminal portuario, así como nuevos despachos de frutas como mango y limón.

En general, la expectativa está sobre aquellos productos que esperan tener luz verde del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para su envío a países asiáticos.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) -del cual depende Senasa- para este año su objetivo es concretar el ingreso de 16 nuevos productos agropecuarios a diversos mercados internacionales, con enfoque en el continente asiático.

LEA TAMBIÉN: Este es el gigante israelí de microrriego que se impulsa en Perú con foco en la agroexportación

Por ejemplo, la cereza peruana proyecta su ingreso formal y comercial a China para lo cual se ajustan protocolos fitosanitarios y se han enviado pruebas piloto para iniciar su exportación, buscando aprovechar la conectividad del Puerto de Chancay.

Asimismo, se realizan gestiones para el ingreso de la granada a mercados de Malasia, Taiwán, Tailandia y Corea del Sur, de mango a Malasia, arándanos a Japón, Vietnam e Indonesia, palta fresca a Filipinas, además de pitahaya, cúrcuma, kión, aceite de oliva y piña deshidratada.

Se realizan gestiones para el ingreso de la granada a mercados de Malasia, Taiwán, Tailandia y Corea del Sur. (Foto: Andina)

Más allá de los envíos del agro: el potencial de la harina de pescado

León Siles refirió que uno de nuestros principales productos de exportación a China, como es la harina de pescado, que se embarca principalmente por el puerto del Callao, podría empezar a exportarse en mayor escala a través del terminal de Chancay, dado los menores tiempos de viaje y menores costos.

Señaló que la mejora en las condiciones de pesca de anchoveta a mitad del 2025, permitió que para fin de ese año se tuviera mayores stocks de harina para embarcar a China, y hacer las primeras pruebas para su despacho en Chancay.

Por su parte, Alberto Ego Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Portuarios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), refirió que muchos exportadores de perecibles que logran fletes internos más competitivos están optando por sacar su carga por Chancay en lugar del Callao, porque ofrece menores costos portuarios y menores tiempos de travesía al Asia.

Sin embargo, en vista que las operadoras de los muelles Norte y Sur del Callao están mejorando sus respectivas terminales, y Cosco Shipping espera ir a una segunda etapa en el puerto de Chancay, refirió que se espera una mayor competencia entre ambos puertos.

Tal competencia, además, avizoró, se verá incrementada este año también por el mayor movimiento esperado en el transporte marítimo interno de cabotaje, luego que su reglamentación concluyó el 2025.

LEA TAMBIÉN: Perú rompe récord en envíos de uvas y mira de cerca a competidor por liderazgo mundial