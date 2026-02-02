La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recaudó S/ 1,037.5 millones por las operaciones realizadas en el Puerto de Chancay durante el año 2025, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El resultado confirma el rol creciente de esta infraestructura portuaria en el comercio exterior peruano y su impacto directo en los ingresos fiscales asociados a las operaciones aduaneras.

Los fletes de importación desde Shanghai hacia Callao-Chancay bajaron de US$ 5,000 a US$ 2,000 por contenedores de 40 pies. (Imagen: Andina)

De acuerdo con la información oficial, el mayor dinamismo se concentró en el segundo semestre del año, periodo en el que se generó el 60% de la recaudación total: poco más de S/ 620 millones entre julio y diciembre.

Octubre destacó como el mes de mayor aporte, con ingresos superiores a S/ 121.3 millones, desempeño que permitió que la Intendencia de Aduana de Chancay se ubique en el sexto lugar a nivel nacional en recaudación aduanera.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que los resultados alcanzados reflejan no solo el creciente dinamismo del terminal portuario de Chancay, sino también su importancia estratégica para el comercio exterior del país.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de las acciones de control, facilitación y fiscalización desarrolladas por la Sunat como un factor clave para potenciar la recaudación y la competitividad del sistema aduanero.

¿Qué se movió a través del puerto de Chancay?

El desempeño fiscal estuvo explicado principalmente por:

Importación de vehículos, en su mayoría procedentes de Asia, que generó S/ 247.1 millones.

Importaciones de graneles, con S/ 233.3 millones.

Importaciones de maquinaria, con S/ 217.5 millones.

Otros conceptos vinculados a las operaciones del terminal completaron la recaudación con S/ 349.6 millones.

Las cifras detrás del puerto de Chancay

En términos operativos, entre junio y diciembre se registró el mayor volumen de declaraciones de importación , con picos en agosto (2,936 declaraciones) y en diciembre (2,975).

En el caso de las exportaciones, los mayores registros se concentraron en julio y agosto, con 1,463 y 1,313 declaraciones, respectivamente, lo que refleja una mayor intensidad de operaciones en la segunda mitad del año.

Durante todo el 2025, 1,873 importadores canalizaron sus operaciones a través del megapuerto de Chancay.

Además, se movilizaron 126,384 TEU (contenedores de 20 pies) de transbordo, teniendo como principal puerto de origen a China y como destino otros terminales marítimos de la región, consolidando a Chancay como un nodo logístico relevante en la costa del Pacífico.