La falta de precedentes obligatorios en 2025 profundiza la incertidumbre tributaria y eleva los costos del litigio para empresas y Estado. | Fuente: ANDINA
Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

La seguridad jurídica en materia tributaria continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema peruano. A los constantes cambios normativos y a la falta de uniformidad en los criterios interpretativos se suma un elemento clave: el uso irregular de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal.

Intereses moratorios e impacto en la equidad tributaria

