Luego de una lista larga de conciertos de artistas internacionales de gran convocatoria —como Bad Bunny, Dua Lupa y otros referentes del pop y la música urbana— que han llenado estadios y recintos en distintas ciudades del Perú, el Congreso de la República debate una iniciativa que busca asegurar un mayor espacio para los músicos peruanos dentro de estos espectáculos.

¿Qué proponen para los músicos del país?

Un proyecto de ley presentado por la congresista Sigrid Bazán propone que todo concierto en el que se presente un artista o agrupación musical extranjera en territorio peruano incluya obligatoriamente la participación de un músico o agrupación musical nacional. Es decir, el artista “telonero” debe ser peruano.

El objetivo de la iniciativa es promover y garantizar la actuación de artistas peruanos en espectáculos internacionales realizados en el país.

Para ello, la propuesta establece que el músico nacional deberá contar con un espacio mínimo de 30 minutos para interpretar su propio repertorio y que su presentación deberá finalizar con una antelación no mayor a una hora antes del inicio del show del artista extranjero.

La selección del artista nacional quedará a cargo del productor del evento, quien además deberá suscribir un contrato en el que se establezca la contraprestación económica correspondiente por la actuación.

Se plantea una multa ante incumplimiento

En caso de incumplimiento de esta obligación, el proyecto dispone que el productor del evento sea sancionado con una multa equivalente al 20% de la recaudación bruta, considerando todos los ingresos generados por el concierto del artista extranjero.

La fiscalización del cumplimiento de la norma estaría a cargo del Ministerio de Cultura (MinCul), entidad que también deberá emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.