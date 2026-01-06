La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decidió postergar hasta junio de 2026 la obligatoriedad del uso del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) para un grupo de contribuyentes que debía iniciar su aplicación en el período enero de 2026.

La medida apunta a otorgar un mayor margen de adecuación a esta herramienta digital, en un contexto de transición hacia el uso pleno de registros electrónicos.

La postergación quedó establecida mediante la Resolución de Superintendencia N.º 000392-2025/SUNAT, publicada a fines del 2025, que redefinió el calendario de incorporación obligatoria al SIRE para los contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2024, ya se encontraban obligados a llevar registros electrónicos.

En ese marco, se mantuvo el inicio de la obligación desde enero de 2026 para los principales contribuyentes con ingresos netos del ejercicio gravable 2024 que no superan las 2,300 UIT, mientras que se trasladó a junio de 2026 el inicio del uso obligatorio para aquellos cuyos ingresos netos del mismo ejercicio superan dicho umbral.

Con este ajuste, la administración tributaria introduce una diferenciación basada en el nivel de ingresos, con el objetivo de facilitar una implementación progresiva del sistema en empresas de mayor tamaño y complejidad operativa, que concentran un volumen significativo de información tributaria.

El SIRE es una plataforma completamente digital que se apoya en los comprobantes de pago electrónicos para generar propuestas automáticas del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico y del Registro de Compras Electrónico.

Estas propuestas pueden ser aceptadas por el contribuyente o, de ser el caso, complementadas o reemplazadas, lo que busca simplificar la elaboración de los registros y reducir cargas operativas asociadas al cumplimiento tributario.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta diciembre de 2025 el sistema había generado más de 40 millones de registros electrónicos de ventas, ingresos y compras. En la actualidad, el SIRE es utilizado por más de 1.2 millones de contribuyentes a nivel nacional, lo que refleja un avance sostenido en la adopción de herramientas digitales dentro del sistema tributario.

La SUNAT informó que los contribuyentes pueden acceder a mayor información a través de su portal especializado de comprobantes de pago electrónicos y participar en las charlas de orientación sobre el SIRE que se encuentran disponibles en su plataforma institucional.