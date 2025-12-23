Desde el 1 de enero del 2026, los contribuyentes y agentes de aduana podrán presentar sus recursos de reclamación en materia aduanera de forma completamente virtual, tras la incorporación del Expediente Electrónico de Reclamación Aduanera (EERA) al Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV) de la Sunat.La medida fue oficializada mediante la Resolución de Superintendencia N.º 000374-2025, publicada este martes en el diario oficial, y se enmarca en la estrategia de transformación digital de la administración tributaria y aduanera.Con este nuevo canal, los reclamos aduaneros podrán presentarse de manera electrónica durante todo el año y sin restricciones horarias, garantizando el derecho de defensa de los administrados y reduciendo costos asociados a la presentación física de documentos.

La Sunat informó que el uso del EERA permitirá a los usuarios no solo presentar sus reclamaciones de forma virtual, sino también acceder en línea al contenido y al estado de sus expedientes, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a los Centros de Servicios al Contribuyente.El nuevo sistema busca agilizar los procedimientos aduaneros, optimizar los tiempos de atención y reducir los gastos de impresión y traslado, tanto para contribuyentes como para agentes de aduana.

Para utilizar el Expediente Electrónico de Reclamación Aduanera, los contribuyentes deberán ingresar a Sunat Operaciones en Línea con RUC y Clave SOL activos. En el caso de las agencias de aduana, el acceso se realizará mediante la Clave SOL de usuario secundario otorgada por el contribuyente al representante aduanero designado.Quienes no cuenten con estos requisitos podrán ejercer su derecho de defensa a través de la Mesa de Partes Virtual de la Sunat o de manera presencial en los Centros de Servicio al Contribuyente.Según la entidad, el uso del expediente electrónico garantiza la integridad e inalterabilidad de los documentos que conforman el procedimiento de reclamación aduanera.