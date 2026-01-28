Del contrato a la ejecución: el estándar que redefine la deducción de gastos. Foto: Pixabay.
Del contrato a la ejecución: el estándar que redefine la deducción de gastos. Foto: Pixabay.
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En los últimos años, el sustento real de los gastos se ha convertido en uno de los principales focos de controversia en las fiscalizaciones tributarias, especialmente cuando se trata de remuneraciones y costos asociados a gerentes, directores y personal de alta dirección.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat: “empresas fantasmas” afectaron a más de 57,804 clientes con comprobantes de pago
El riesgo de convertir la fiscalización remota en intromisión excesiva
Las propuestas de los planes de gobierno que preocupan a los empresarios, esto dice Confiep

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.