Producción de cultivos como papa, tomate, arroz y arándano impulsó el crecimiento del sector agropecuario en enero, según el Midagri.
Producción de cultivos como papa, tomate, arroz y arándano impulsó el crecimiento del sector agropecuario en enero, según el Midagri.
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El inició el 2026 con resultados positivos. De acuerdo con el , la actividad registró un crecimiento de 4.0% en enero frente al mismo mes del año pasado, impulsada por el mayor desempeño tanto del subsector agrícola como del pecuario.

Según el reporte oficial, el subsector agrícola avanzó 5.6%, resultado que estuvo asociado al incremento en la producción de diversos cultivos. Entre los productos que mostraron mayor dinamismo se encuentran el tomate, cuya producción aumentó 63.4% principalmente en Ica, y la palma aceitera, que creció 51.3% en regiones como Ucayali, Huánuco y Loreto.

También se registró un incremento en la producción de arroz cáscara, que subió 23.3% en Piura, Tumbes y San Martín; así como de , con un crecimiento de 18.4% en Lambayeque, La Libertad y Áncash.

LEA TAMBIÉN: Perú consolida liderazgo mundial en arándanos: exportaciones suman USD 2457 millones en 2025

A estos resultados se sumó el mayor volumen de papa, cuya producción avanzó 14.1% en Huánuco, La Libertad y Cajamarca. La palta también registró un incremento de 14.1% en Lima, Cajamarca y Huancavelica, mientras que el maíz amarillo duro creció 12.9% en San Martín, Ucayali y Áncash. En tanto, la producción de yuca aumentó 11.0% en regiones como Amazonas, Cusco y San Martín.

El explicó que estos resultados estuvieron asociados a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los cultivos en las principales zonas productoras, además de una mayor superficie cosechada.

Por su parte, el subsector pecuario reportó un crecimiento de 1.7% durante enero. Este desempeño respondió principalmente al aumento en la producción de pollo, que se elevó 2.1% debido a mayores colocaciones de pollos bebé de la línea carne, principalmente en Lima, La Libertad y Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Agroexportaciones peruanas crecieron 17.3% en el 2025: Los productos

Asimismo, se registró un incremento en la producción de leche cruda de vaca, que creció 2.2%, especialmente en Puno y Arequipa, y en la producción porcina, que avanzó 3.9% en regiones como La Libertad y Tacna.

El Midagri precisó que el crecimiento del sector agropecuario se dio pese a la presencia de lluvias intensas propias de la temporada. Estas precipitaciones no interrumpieron el traslado de alimentos hacia los principales centros de abasto de Lima y otras ciudades, aunque en algunas zonas puntuales del país la crecida de ríos generó afectaciones temporales en la transitabilidad vehicular.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportadores con expectativas por 2 próximos TLC: de qué se trata
Pollo y los otros 4 productos que impactaron sobre los precios en febrero
Agro en Perú tiembla por El Niño: 4 cultivos de exportación más expuestos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.