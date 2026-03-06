El sector agropecuario inició el 2026 con resultados positivos. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la actividad registró un crecimiento de 4.0% en enero frente al mismo mes del año pasado, impulsada por el mayor desempeño tanto del subsector agrícola como del pecuario.

Según el reporte oficial, el subsector agrícola avanzó 5.6%, resultado que estuvo asociado al incremento en la producción de diversos cultivos. Entre los productos que mostraron mayor dinamismo se encuentran el tomate, cuya producción aumentó 63.4% principalmente en Ica, y la palma aceitera, que creció 51.3% en regiones como Ucayali, Huánuco y Loreto.

También se registró un incremento en la producción de arroz cáscara, que subió 23.3% en Piura, Tumbes y San Martín; así como de arándano, con un crecimiento de 18.4% en Lambayeque, La Libertad y Áncash.

A estos resultados se sumó el mayor volumen de papa, cuya producción avanzó 14.1% en Huánuco, La Libertad y Cajamarca. La palta también registró un incremento de 14.1% en Lima, Cajamarca y Huancavelica, mientras que el maíz amarillo duro creció 12.9% en San Martín, Ucayali y Áncash. En tanto, la producción de yuca aumentó 11.0% en regiones como Amazonas, Cusco y San Martín.

El Midagri explicó que estos resultados estuvieron asociados a condiciones climáticas favorables para el desarrollo de los cultivos en las principales zonas productoras, además de una mayor superficie cosechada.

Por su parte, el subsector pecuario reportó un crecimiento de 1.7% durante enero. Este desempeño respondió principalmente al aumento en la producción de pollo, que se elevó 2.1% debido a mayores colocaciones de pollos bebé de la línea carne, principalmente en Lima, La Libertad y Arequipa.

Asimismo, se registró un incremento en la producción de leche cruda de vaca, que creció 2.2%, especialmente en Puno y Arequipa, y en la producción porcina, que avanzó 3.9% en regiones como La Libertad y Tacna.

El Midagri precisó que el crecimiento del sector agropecuario se dio pese a la presencia de lluvias intensas propias de la temporada. Estas precipitaciones no interrumpieron el traslado de alimentos hacia los principales centros de abasto de Lima y otras ciudades, aunque en algunas zonas puntuales del país la crecida de ríos generó afectaciones temporales en la transitabilidad vehicular.