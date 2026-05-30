El Gobierno realizó cambios en la presidencia del directorio de Perupetro S.A. al dar por concluido el nombramiento de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos y designar en su reemplazo a Esteban Mario Bertarelli Bustamante, según resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.

Las decisiones fueron oficializadas el 29 de mayo mediante las resoluciones supremas N.° 019-2026-EM y N.° 020-2026-EM, ambas refrendadas por el ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán.

Perupetro es una empresa estatal de derecho privado del sector Energía y Minas creada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos y encargada de representar los intereses del Estado en las actividades vinculadas al sector hidrocarburos.

Las decisiones fueron publicadas mediante resoluciones supremas en El Peruano.

LEA TAMBIÉN: Gobierno aprueba contrato de licencia para explotación de hidrocarburos en Lote VI

Salida de Carlos Niño Neira Ramos

A través de la Resolución Suprema N.° 019-2026-EM, el Ejecutivo dio por concluido el nombramiento de Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos como presidente del directorio de Perupetro.

La norma señala que se consideró conveniente concluir su permanencia en el cargo, para el cual había sido nombrado previamente mediante la Resolución Suprema N.° 004-2026-EM.

Asimismo, el Gobierno le expresó su agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión al frente de la empresa estatal.

Esteban Bertarelli asume la presidencia

Esteban Mario Bertarelli Bustamante fue designado nuevo presidente de la empresa estatal.

De manera simultánea, la Resolución Suprema N.° 020-2026-EM designó a Esteban Mario Bertarelli Bustamante como nuevo presidente del directorio de Perupetro.

La norma recuerda que el directorio de la empresa está integrado por cinco miembros y que su presidente es nombrado mediante resolución suprema, conforme a la Ley de Organización y Funciones de Perupetro.

Bertarelli cuenta con más de 45 años de experiencia en el sector hidrocarburos. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como gerente general y presidente interino del directorio de Petroperú, además de ocupar cargos directivos en entidades como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y empresas vinculadas al sector energético.

El nuevo presidente de Perupetro es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con estudios de posgrado y especialización en gestión empresarial, administración pública, dirección corporativa, logística e hidrocarburos.