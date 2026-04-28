Lote VI. (Foto: Andina)
Lote VI. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Poder Ejecutivo aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, ubicado en la provincia de Talara (Piura), que será suscrito por Perupetro y la empresa Latin America Energy and Technology Corporation SAC.

Vía , publicado hoy en el diario El Peruano, se aprobó el mencionado contrato de licencia, con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú, el cual consta de una cláusula preliminar, 25 cláusulas y 11 anexos.

La norma también aprobó la conformación, extensión, delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote VI, adjudicándolo a Perupetro y declarándolo materia de suscripción de contrato.

LEA TAMBIÉN: Perupetro confirma que está en riesgo la continuidad operativa del Lote Z-69

El dispositivo legal también deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 020-2025-EM, de fecha 21 de octubre del 2025, que aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, a celebrarse entre Perupetro y el contratista conformado por Inventa Energy Peru SAC y Sparrow Hills Peru Block VI SAC.

En ese sentido, el Gobierno peruano autorizó a Perupetro a suscribir un nuevo contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, con la empresa Latin America Energy and Technology Corporation SAC.

TE PUEDE INTERESAR

Lote VI en Talara: Perupetro concluyó calificación de SPT Energy Group como nuevo operador
Lote VI en Talara: no se concretó firma para contrato de licencia y seguiría paralizado
Lote VI en Talara va contrarreloj, pero aún no se concreta firma de contrato

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.