El Poder Ejecutivo aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, ubicado en la provincia de Talara (Piura), que será suscrito por Perupetro y la empresa Latin America Energy and Technology Corporation SAC.

Vía Decreto Supremo Nº 004-2026-EM, publicado hoy en el diario El Peruano, se aprobó el mencionado contrato de licencia, con la intervención del Banco Central de Reserva del Perú, el cual consta de una cláusula preliminar, 25 cláusulas y 11 anexos.

La norma también aprobó la conformación, extensión, delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote VI, adjudicándolo a Perupetro y declarándolo materia de suscripción de contrato.

El dispositivo legal también deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 020-2025-EM, de fecha 21 de octubre del 2025, que aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, a celebrarse entre Perupetro y el contratista conformado por Inventa Energy Peru SAC y Sparrow Hills Peru Block VI SAC.

En ese sentido, el Gobierno peruano autorizó a Perupetro a suscribir un nuevo contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI, con la empresa Latin America Energy and Technology Corporation SAC.