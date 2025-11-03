Cámara de Comercio de Talara confirma que Lote VI quedó paralizado (Foto: Andina)
La producción de hidrocarburos del Perú sigue sin recuperarse a cinco años de ocurrida la pandemia y si bien cada barril de petróleo que se deje de extraer debería ser de preocupación de las autoridades del sector, no se ven aún acciones palpables que encaminen al sector a revertir esta situación.

El futuro de los lotes I y VI en Talara: ¿quiénes entrarán a los yacimientos para operar?
Olympic propone mejoras operativas en lotes petroleros VII y XIII-B de Piura: ¿cuáles son?
Perupetro concluye proceso de calificación de postores para lotes en Talara

