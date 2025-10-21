Estas son las últimas noticias sobre los lotes petroleros I y VI de Talara. (Foto: Andina)
Elías García Olano
Los contratos de operación temporal de los Lotes I y VI, en la cuenca Talara (Piura), otorgados a Petroperú en el año 2023, culminan al cierre de hoy martes 21 de octubre, y si bien fueron adjudicados meses atrás al sector privado, hoy todo apuntaría a que podrían seguir en manos de la petrolera estatal, a menos que se paralice totalmente su producción.

