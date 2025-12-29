Unifrutti Group, la frutícola multinacional del fondo soberano Abu Dhabi ADQ, amplió su portafolio en el mercado peruano tras adquirir el 100% de Agrícola Safco Perú y Global Agro Perú, compañías especializadas en el despacho de frutos desde Ica. Con esta operación, la uva de mesa se convierte en una pieza fundamental de su estrategia para abastecer de forma casi ininterrumpida al mercado estadounidense. ¿Cómo impactará esta integración en el agro nacional?

Unifrutti, actor clave del comercio global de fruta

La historia del grupo se remonta a 1946, cuando el empresario italiano Guido De Nadai fundó una empresa comercializadora de frutas y verduras en Asmara (Eritrea, ubicada en África, entonces bajo fuerte influencia itálica).

Durante la década de 1960, De Nadai diversificó el negocio hacia conservas, frutas y verduras procesadas en múltiples plantas, al tiempo que afianzó su presencia en Arabia Saudita. A finales de los años setenta, el siguiente paso fue Chile, con el objetivo de expandir las redes de su negocio familiar.

LEA TAMBIÉN: El 2026 se asoma con nuevas promesas en el mundo del lujo

Los orígenes de Unifrutti Group se encuentran en una empresa familiar fundada por Guido De Nadai en Asmara, con foco inicial en la comercialización de frutas y verduras, allá por 1946. Foto: Unifrutti Group

Según los registros de Unifrutti Group, la fertilidad del suelo chileno y la ambición de abastecer mercados como Oriente Medio e Italia fueron determinantes para su consolidación en Sudamérica. Ya en 1983, en el país vecino, nació formalmente la marca Unifrutti tal como se la conoce hoy.

Tras el fallecimiento de De Nadai, en 1989, sus herederos asumieron la conducción de la empresa. No fue sino hasta marzo de 2022 cuando el grupo se integró al holding Abu Dhabi ADQ, reconocido por su trayectoria en los sectores de alimentos y agricultura, y que pasó a convertirse en su accionista mayoritario.

Hoy, Unifrutti Group gestiona más de 16,000 hectáreas en cuatro continentes y distribuye más de 300 variedades de fruta en más de 50 países. Controla toda la cadena, desde la producción hasta el empaque, la logística y la distribución. Su valor empresarial se estima en más de US$ 830 millones, con un volumen cercano a 50 millones de cajas exportadas al año.

El impacto de su mayor presencia en la agroexportación peruana

Víctor Ballena, coordinador del Observatorio de Comercio Exterior de la Facultad de Economía de la UPC, sostuvo para Gestión que la reciente adquisición de Safco y Global Agro Perú marca un nuevo capítulo para la agroexportación peruana y la trasnacional, dado que nuestro país cobra relevancia como punto estratégico en su esquema mundial de abastecimiento.

La compra de Safco optimizará la logística y mejorará la agroexportación en Perú, sostienen expertos. Foto: difusión - GEC

La operación se suma a una serie de movimientos recientes. Además de la compra de Safco y Global Agro Perú —valuada en cerca de US$ 150 millones, según El Financiero—, en marzo de 2024 Unifrutti adquirió el 100% de AvoAmerica Perú y Bomarea, productoras de arándanos y paltas en el norte del país, a las estadounidenses Solum Partners y Alpine Fresh. En enero de ese mismo año, concretó la compra de Verfrut, una de las mayores exportadoras de Chile y Perú, con más de 7,500 hectáreas en ambos territorios.

LEA TAMBIÉN: Las nada sexys comisiones de las AFP y cómo un corredor las puso en vereda

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), para 2025 se espera que las exportaciones peruanas de uva de mesa superen las 760,000 toneladas, con un valor superior a US$ 1,900 millones y un precio promedio de US$ 3,27 por kilogramo. La temporada de uva, como mencionó Ballena, se extiende desde setiembre u octubre hasta abril, dependiendo la región.

“Unifrutti Group está viendo con mucho interés al mercado peruano. La compra de Safco le permite atender un periodo específico de la campaña de uva, entre setiembre y octubre, que complementa su producción en Chile y consolida un abastecimiento casi continuo hacia Estados Unidos”, explicó Ballena.

A su juicio, la llegada del grupo también podría contribuir a aliviar algunos cuellos de botella de la agroindustria local, especialmente en logística, transporte e infraestructura.

Si bien Safco no figura entre las mayores agroexportadoras del país, se estima que despacha unas 10,000 toneladas de uva de mesa al año, por un valor aproximado de US$ 29 millones. La empresa cuenta con alrededor de 560 hectáreas de cultivos de vid y dos centros de envasado en Ica.

Unifrutti Group compró las empresas peruanas para fortalecer su presencia en el mercado de uva de mesa. Foto: difusión

Mohamed Elsarky, CEO de Unifrutti Group, señaló que la adquisición en Perú “integrará las variedades y capacidades premium de Safco en beneficio de sus relaciones con minoristas y distribuidores a nivel mundial”, recogió el portal Agraria.

En esa línea, Ballena prevé que Unifrutti no solo llegue como inversionista, sino también como portador de conocimiento, particularmente en la negociación con navieras y en los controles de calidad postcosecha, en un contexto en el que el país viene fortaleciendo su infraestructura portuaria.

“Puede generarse un efecto multiplicador, con mejoras en infraestructuras como el puerto de Paracas, y una adopción más rápida de tecnologías en el campo y la logística” , apuntó.

Los datos

- Safco envía uvas de mesa premium a minoristas de Estados Unidos, siendo las variedades Cotton Candy, Sweet Globe y Autumn Crisp las más representativas de su oferta.

- Benjamín Cillóniz, gerente general de Agrícola Safco Perú, afirmó a Agraria.pe que la venta a Unifrutti Group representa el salto “a las grandes ligas”. Actualmente, la empresa tiene “alrededor de 2 millones de cajas por cosechar, empacar, embarcar y cobrar”.

- Según Provid, la principal empresa exportadora de uva, hacia el primer trimestre del 2025, fue Rapel (7.3 millones de cajas de 8.2 kg); seguida de El Pedregal (6.8 millones de cajas) y Ecosac (6.3 millones de cajas).