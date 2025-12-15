Ningún fabricante de automóviles extranjero está haciendo tanto por integrarse en China como VW. El Volkswagen ID. UNYX es un nuevo modelo de SUV coupé eléctrico de Volkswagen, lanzado específicamente para el mercado chino. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Ningún fabricante de automóviles extranjero está haciendo tanto por integrarse en China como VW. El Volkswagen ID. UNYX es un nuevo modelo de SUV coupé eléctrico de Volkswagen, lanzado específicamente para el mercado chino. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Los fabricantes de automóviles extranjeros que operan en China antes evitaban hablar de “transferencia de tecnología”. Su pacto fáustico con el gobierno del país les permitió acceder a su vasto mercado automovilístico a cambio de los conocimientos técnicos que transmitían a través de empresas conjuntas. Ahora que el flujo de tecnología se ha invertido, utilizan la frase abiertamente. En una presentación reciente sobre sus negocios en China, ejecutivos de Volkswagen (VW) destacaron con satisfacción que estaban “aprovechando a los socios locales para la transferencia de tecnología.

TE PUEDE INTERESAR

Demanda de estacionamientos aumenta durante campaña navideña: ¿En dónde crece más?
Los motores de Uber Perú hacia 2026: turismo y el reto de escalar servicios a más ciudades
Vehículos que prefieren los CEO en el Perú: Las tendencias para la movilidad ejecutiva en 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.