A la fecha, Ford cuenta con 23 puntos de venta y 20 puntos de servicio. (Foto: Ford Perú)
En los últimos años, Ford Perú venía creciendo de manera sostenida, con una tendencia ascendente clara. Sin embargo, en 2024 la compañía modificó la pendiente de esa curva: el crecimiento fue mucho más pronunciado. En un mercado que se comportó de manera más restrictiva y cerró con una ligera contracción del 5% interanual, Ford avanzó alrededor de un 20%. Esa dinámica le dio a la marca una inercia favorable para iniciar 2025, un año que ha permitido acelerar aún más ese desempeño. Ahora, hacia 2026, la estadounidense busca no perder el ritmo mediante nuevos frentes de expansión, con una estrategia que prioriza más alternativas electrificadas.

