Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú, explicó que la industria cerrará 2025 con resultados récord. El mercado total de vehículos nuevos —incluyendo unidades pesadas— superará las 200,000 unidades, según la Asociación Automotriz, lo que representa un crecimiento cercano al 20% interanual.

Ese desempeño permitirá que Ford cierre el año dentro de las ocho marcas de mayor volumen en el país. Actualmente ya superaron las 6,000 unidades vendidas y el ejecutivo estima terminar 2025 con más de 7,000 vehículos comercializados, lo que significaría un crecimiento de entre 50% y 55% frente al año previo.

“Si se analiza el crecimiento de las 20 marcas más representativas de la industria, salvo el caso de Ford, casi todas corresponden a fabricantes asiáticos. Este desempeño responde a un portafolio recientemente renovado y a la consolidación de nuestra cobertura comercial a nivel nacional”, comentó.

Para 2026, Molina Pico señaló que, pese a un contexto donde la industria viene de un año récord, anticipan un gran desempeño. Si bien la industria no espera repetir las tasas de crecimiento registradas este año, el ejecutivo prevé un mercado similar a 2025 en volumen y dinamismo. “Desde Ford, apuntamos a continuar creciendo, tras consolidar los lanzamientos que se hicieron a mediados de este año y las nuevas novedades en unidades electrificadas”, anotó.

Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú

Hacia un portafolio con más opciones electrificadas

La firma estadounidense viene de completar la renovación de todos sus modelos en Perú durante el último año, con excepción de su pick-up Ranger, que ya había sido completamente actualizada con el lanzamiento de su nueva generación en 2023, un modelo con un ciclo de vida más prolongado que el resto.

Aunque reconoció que es difícil renovar productos tan recientes, Molina Pico adelantó que Ford igual tendrá nuevos lanzamientos. “No serán tantos como este año, pero sí habrá novedades que profundicen nuestro portafolio electrificado y amplíen las alternativas para los usuarios. La idea es ofrecer distintas opciones dentro de un mismo modelo”, señaló.

En esa línea, explicó que uno de los segmentos donde buscan fortalecer la oferta electrificada es el portafolio SUV. “En pickups ya contamos con varias propuestas electrificadas: Maverick electrificada, F-150 electrificada. Donde tenemos más espacio para introducir alternativas que complementen la combustión tradicional es en SUVs, un segmento en el que venimos creciendo de manera sostenida”, indicó.

Nuevo diseño exterior del Ford Territory. (Foto: CarMotor)

Consultado sobre la posibilidad de incorporar nuevas categorías del portafolio global —como las vans Transit, en las que Ford compite en otros mercados de la región—, Molina Pico reconoció que ese es uno de los pendientes de la operación en Perú. “Siempre estamos analizando esos modelos y evaluando en qué condiciones debemos estar para un lanzamiento exitoso. En algún momento tendremos novedades para traer un producto que funciona muy bien en la región y que no tiene por qué ser distinto aquí. Solo necesitamos cumplir ciertas especificaciones de emisiones y otros requerimientos para asegurar que el producto responda a las expectativas y sea un éxito”, señaló.

En relación con sus últimos lanzamientos, al cierre de 2024, Ford presentó la nueva generación de la Explorer y la actualización de la F-150, dos modelos que hoy lideran sus respectivos segmentos: la F-150 concentra más del 70% del mercado de pickups full size, mientras que la Explorer supera el 30% en su categoría. A inicios de este año también renovaron el Ford Mustang —líder del segmento de deportivos tradicionales— y la pickup Maverick. Hacia mediados de 2025, la marca ejecutó una de las mayores oleadas de lanzamientos recientes, con la nueva Territory, la Bronco Sport, la Bronco y la Expedition.

Ford reforzará su red comercial

A la fecha, Ford cuenta con 23 puntos de venta y 20 puntos de servicio. Si bien el ejecutivo confirmó que no tienen nuevos locales por anunciar en este momento, aseguró que sí ejecutarán renovaciones en el corto plazo, con el objetivo de migrar hacia espacios más amplios y cómodos. “Hay que estar preparados para estar a la altura de las expectativas de los clientes. Crecer 20% un año y 50% al siguiente significa que la cantidad de vehículos que vuelve al taller es enorme”, anotó.

Ford cuenta con 23 puntos de venta y 20 puntos de servicio.

Como parte de sus últimas modernizaciones, el año pasado realizaron renovaciones en Piura y Chimbote, y hacia fines de ese mismo periodo inauguraron un nuevo local en San Borja.

Respecto a la operación logística, Molina Pico señaló que trabajan cada año con proveedores y socios estratégicos para evitar cuellos de botella. “Estos crecimientos que hemos venido registrando generan un mayor reto logístico, pero nos hemos preparado con anticipación, tanto a nivel local como internacional. Esta industria tiene tiempos de reacción largos: si quieres más volumen de producción, necesitas mucha anticipación. Hay un trabajo previo para prever la demanda y asegurar que la logística internacional y local esté alineada”, explicó.

Además, destacó que su canal B2B también viene creciendo de forma acelerada, impulsado por la expansión de la minería, el agro y la industria, sectores que el ejecutivo considera el terreno más atractivo para apostar. “Existe una demanda natural por vehículos utilitarios y de trabajo, y nosotros tenemos una oferta de valor muy competitiva, impulsada por Ford Pro, nuestra división de vehículos comerciales, que está creciendo a tasas altas. Es un pilar fundamental del desempeño de este año y vamos a seguir empujando para posicionar los productos que tenemos”, afirmó.