El grupo Volkswagen prevé ahora una rentabilidad operativa sobre la facturación entre el 2% y el 3% en 2025, mientras que antes era del 4% y al 5%.
El grupo automovilístico y el fabricante de deportivos Porsche cayeron este lunes con fuerza en bolsa después de revisar ambos a la baja sus pronósticos de beneficio porque el fabricante de deportivos quiere mantener los modelos con motor de combustión.

Porsche Automobil Holding, que agrupa las participaciones en el grupo VW y en el fabricante de deportivos, cedió un 8.2%, hasta 32.26 euros.

Porsche bajó un 7.2%, hasta 40.53 euros, y Volkswagen cayó un 7.1%, hasta 90.38 euros, al cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Otras compañías automovilísticas alemanas también se vieron afectadas y bajaron en bolsa.

Mercedes-Benz perdió un 1.3%, hasta 50.79 euros, y el fabricante de la gama alta BMW lo hizo un 1.1%, hasta 82.34 euros.

Deutsche Bank Research bajó la cotización objetivo de Volkswagen hasta 120 euros desde 125, aunque mantiene la recomendación de compra.

Porsche Automobil Holding, que este año ha perdido una tercera parte de su valor en bolsa, dejó este lunes de cotizar en el selectivo DAX 40 y pasa a estar listado en el índice de empresas medianas MDAX.

Porsche aspira a lograr una rentabilidad sobre las ventas a medio plazo del 10% al 15% entre 2026 y 2030. (Foto: Christoph Schmidt/dpa - Archivo)
Porsche aspira a lograr una rentabilidad sobre las ventas a medio plazo del 10% al 15% entre 2026 y 2030. (Foto: Christoph Schmidt/dpa - Archivo)

Desde comienzos de año Porsche, que redujo hasta junio el resultado operativo hasta 832 millones de euros (-71.3%) tras la caída de las ventas en China y EE.UU., invierte de nuevo en nuevos modelos con motor de combustión.

Ahora Porsche aspira a lograr una rentabilidad sobre las ventas a medio plazo del 10% al 15% entre 2026 y 2030, cuando antes era entre el 15% y el 17%.

Porsche prevé este año una rentabilidad sobre las ventas hasta el 2%, cuando antes era entre el 5% y el 7%, debido a depreciaciones en algunos proyectos y provisiones.

Los cambios en los planes a largo plazo de Porsche, que abandona algunos proyectos de eléctricos, lastrarán este año en 5,100 millones de euros el resultado operativo del grupo Volkswagen, al que pertenece Porsche y otras marcas como Seat, Cupra, Skoda o Audi, debido a depreciaciones y costes.

Por ello, el grupo Volkswagen prevé ahora una rentabilidad operativa sobre la facturación entre el 2% y el 3% en 2025, mientras que antes era del 4% y al 5%.

Volkswagen pronostica que no tendrá este año flujo de caja neto en la división automovilística, cuando anteriormente era de entre 1,000 y 3,000 millones de euros.

No obstante, mantiene su pronóstico de facturación para el 2025 en el mismo nivel que en 2024.

