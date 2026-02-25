Café se “tomaría frío”: envíos de Perú se alejan de un récord en 2026

Mediante el desarrollo de investigaciones orientadas a mitigar el impacto de la roya amarilla, considerada la enfermedad más devastadora del cultivo de café, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) identificó genotipos de café tolerantes a dicha plaga.

En el marco de este estudio, el INIA evaluó la conducción agronómica, el comportamiento fitosanitario y los parámetros biométricos de diversos genotipos de café, con el objetivo de analizar su adaptabilidad, estabilidad y tolerancia a la roya amarilla. Las evaluaciones se realizaron en tres rangos altitudinales estratégicos: 994.18, 1,247.5 y 1,600 metros sobre el nivel del mar.

Como resultado de este proceso científico, se identificaron dos genotipos promisorios (INIA-46 e INIA-53) provenientes de la colección de germoplasma de café del INIA. Ambos han demostrado una destacada tolerancia a la roya amarilla, buen rendimiento productivo y una alta calidad de taza, superando los 83 puntos en la escala de la Asociación de Cafés Especiales (SCA), lo que los posiciona como materiales con alto potencial para el mercado de cafés especiales.

Selección participativa a mayor escala

En una siguiente etapa, el INIA viene planificando la implementación de una metodología de selección participativa a mayor escala con estos dos genotipos, involucrando directamente a productores líderes de las zonas cafetaleras. Este enfoque busca asegurar que el material genético desarrollado responda de manera efectiva a las necesidades productivas, ambientales y de mercado de la caficultura peruana.

En una siguiente etapa, el INIA viene planificando la implementación de una metodología de selección participativa a mayor escala. Foto: INIA

“Este enfoque participativo es fundamental. Buscamos asegurar que las futuras variedades que desarrollemos respondan no solo a la resistencia a enfermedades, sino también a las demandas productivas, ambientales y de mercado específicas de la caficultura peruana. La voz y experiencia del agricultor son insustituibles en este proceso”, explicó el presidente ejecutivo del INIA, Jorge Ganoza Roncal.

