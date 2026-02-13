Los productores y exportadores de café afirman que no se espera un nuevo récord para las exportaciones cafeteras peruanas no solo por el precio sino por una producción menor. (Imagen: Andina)
Los productores y exportadores de café afirman que no se espera un nuevo récord para las exportaciones cafeteras peruanas no solo por el precio sino por una producción menor. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Los precios internacionales del café iniciaron el 2026 continuando su tendencia a la baja. La Organización Mundial del Café (ICO) reportó que, solo en enero, la cotización retrocedió 2.6% a 296.89 centavos de dólar por libra, situación que ya preocupa a los productores y exportadores cafetaleros peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Café peruano busca ingresar con fuerza al mercado chino tras participar en feria clave
La peor plaga para el café de alta calidad: las extorsiones
Café peruano: Así avanza su consumo, profesionalización y negocio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.