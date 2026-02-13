El precio del café cayó a alrededor de US$ 131 por quintal en los últimos tres meses, entre el 11 de noviembre del 2025 hasta el 11 de febrero del 2026.

¿Por qué bajó el precio del café?

El retroceso del precio del café está asociado a mejores condiciones climáticas en los principales países productores. Por ejemplo, se reportaron lluvias intensas en Minas Gerais, principal región cafetalera de Brasil, lo que ha mejorado las proyecciones de cosecha para este año.

Lorenzo Castillo, gerente de la Junta Nacional del Café, precisó que no solo se esperan mejoras en la producción cafetalera de Brasil sino de varios importantes productores, lo que generará que los precios comiencen a regularizarse hacia abajo.

“Los reportes actualmente indican que Brasil tendrá una cosecha más alta que en el 2025 y ya está comenzando a recolectarse, Vietnam ha mejorado también su producción, Colombia va a tener una mejora productiva como también Uganda en el mercado del África”, explicó a Gestión.

Aunque consideró que aún se podrían tener “buenos precios”, estimó que de ninguna manera volverían a ser como los del 2025. Cabe mencionar que en febrero del año pasado se logró un pico máximo de cerca de US$ 440 por quintal , aunque terminó promediando el mes en US$ 354.32 .

Castillo estimó que el panorama apunta a que la cotización por quintal podría estar más cerca de US$ 280. En tanto, el vicepresidente del Comité de Café y Cacao de la Asociación de Exportadores (ADEX), José San Martín, consideró que incluso el precio podría ser menor a US$ 250 el quintal, es decir, estaría cerca de 40% por debajo del valor del año pasado.

Ante esto, ambos especialistas coinciden en que no habría posibilidad de alcanzar un nuevo récord en las exportaciones de café peruano.

En febrero del año pasado el café logró un pico máximo de cerca de US$ 440 por quintal, aunque terminó promediando el mes en US$ 354.32. (Imagen: Gestión con información ICO)

Precio no sería lo único que impactaría

San Martín indicó que no solo la tendencia bajista en los precios genera preocupación, pues también se esperaría una menor producción de los cafeteros.

“ El 2026 definitivamente no va a ser récord porque no creo que tengamos ni precio promedio mayores ni una cosecha mayor. Creo que vamos a tener una cosecha similar o un poco más baja con precios definitivamente más bajos ”, comentó.

San Martín recordó que en 2025 se alcanzó una cosecha de alrededor de 4 millones 200 mil sacos, pero este año los cafetaleros no correrían con la misma suerte debido a problemas climáticos.

Si bien señaló que un posible Fenómeno de El Niño no les preocupa, sí advierte que los productores del sur vienen siendo afectados por fríos extremos o exceso de lluvias, lo que hace que genera una merma en las cosechas.

“Creo que los valles del sur van a ser los más golpeados en producción. Se está adelantando la cosecha en algunas zonas, en la selva central ya están apareciendo los primeros granos y en algunas zonas del norte también. Tal vez tengamos la posibilidad de tener unas buenas cosechas en el centro y norte si es que vienen ligeramente adelantadas, pero el sur sí estará afectado”, sostuvo.

Como se recuerda, regularmente las cosechas comienzan en febrero en las zonas bajas, pero se intensifican desde marzo y concentran cerca del 80% de la producción entre abril y julio, según la Junta Nacional del Café .

Las exportaciones, por su parte, se concentran entre junio y diciembre y pueden extenderse hasta abril del año siguiente. Por eso, los primeros meses del año no son determinantes para medir el pulso real de la campaña.

Los productores y exportadores de café afirman que no se espera un nuevo récord para las exportaciones cafeteras peruanas no solo por el precio sino por una producción menor. (Imagen: Andina)

Castillo también advirtió que esta rápida oscilación de temperatura viene provocando serios problemas en el desarrollo del cultivo, complicando más el problema de rendimiento que afecta al café desde hace algunos años.

El representante de la Junta Nacional del Café precisó que el Perú tiene un problema estructural de baja producción. El rendimiento promedio nacional fue de 632 kilos por hectárea en 2024, uno de los más bajos de América Latina.

Según explicó, esta producción viene siendo menor en los últimos 15 años. En 2011 se alcanzaban 980 kilos por hectárea de café verde, por lo que el país registra un retroceso cercano al 30% en productividad respecto a ese pico.

“ En 2025 estimamos que ha mejorado la producción a un promedio de 700 kilos por hectárea. No recuperamos todavía productividad histórica, ha mejorado porque hubo inversión en fertilización de muchos productores y también trabajos de renovación o buenas prácticas agrícolas que han mejorado la productividad ”, indicó.

En los últimos años se redujo el área cultivada pasando de las 425,000 hectáreas en 2012 a un rango de entre 370,000 y 380,000 hectáreas productivas. Esto, señaló, se debe a que cuando los precios no compensaban los costos de producción, varios cafetaleros decidieron migrar hacia cultivos como cacao, kion o frutales.

Por otro lado, aunque una baja de precios podría incentivar nuevas compras, San Martín añadió que ese efecto no es inmediato pues primero deberán agotarse inventarios adquiridos a precios altos. Por ello, indicó que recién con el ingreso de las temporadas de invierno en los principales mercados podría observarse una reactivación más clara de la demanda.