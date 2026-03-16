¿Qué cultivos del agro son más propensos a sufrir con la llegada de un Niño Costero? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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A inicios de año, el panorama económico del Perú lucía más optimista, pero hoy tres choques de oferta han cambiado las proyecciones y han posicionado la “aguja” en el rango del 3% a 3.5% al cierre del 2026, según estimó el Banco de Crédito (BCP) en su último reporte trimestral macroeconómico.

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