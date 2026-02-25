Inversión privada creció 10% en 2025 en el país. Foto: Difusión
Inversión privada creció 10% en 2025 en el país. Foto: Difusión
, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según la entidad, este crecimiento se debió al mayor dinamismo de los sectores mineros y no mineros, en un contexto de recuperación gradual de la actividad económica.

En el cuarto trimestre del 2025,

En ese periodo, la inversión no residencial creció 12.1%, impulsada principalmente por el fuerte repunte de la inversión minera, que avanzó 33.7%, una de las tasas más altas desde 2012, sin contar el rebote estadístico de 2021.

También destacó el avance de proyectos de infraestructura en transporte, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, obras en aeropuertos regionales, la Línea 2 del Metro de Lima y la Terminal Portuario del Callao.

Finalmente, , en un contexto de mayor empleo y recuperación de los ingresos reales en el mercado laboral formal.

La inversión privada, en el cuarto trimestre del 2025, mantuvo un ritmo elevado al registrar una expansión de 10.1% interanual. (Fuente: Andina)
