La inversión privada en el Perú creció en un 10% en 2025, debido a la recuperación de la inversión no residencial que avanzó 13% en el año, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según la entidad, este crecimiento se debió al mayor dinamismo de los sectores mineros y no mineros, en un contexto de recuperación gradual de la actividad económica.

En el cuarto trimestre del 2025, la inversión privada mantuvo un ritmo elevado al registrar una expansión de 10.1% interanual, consolidando así una tendencia positiva observada durante el año.

En ese periodo, la inversión no residencial creció 12.1%, impulsada principalmente por el fuerte repunte de la inversión minera, que avanzó 33.7%, una de las tasas más altas desde 2012, sin contar el rebote estadístico de 2021.

También destacó el avance de proyectos de infraestructura en transporte, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, obras en aeropuertos regionales, la Línea 2 del Metro de Lima y la Terminal Portuario del Callao.

Finalmente, en el ámbito residencial, la inversión aceleró su crecimiento un 5.3% interanual, asociada al dinamismo del segmento de autoconstrucción y del sector inmobiliario, en un contexto de mayor empleo y recuperación de los ingresos reales en el mercado laboral formal.