La peruana de telecomunicaciones MiFibra anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en Lima Metropolitana, como parte de su plan de expansión nacional. La meta de la empresa es alcanzar los 300,000 usuarios al cierre de 2026 y consolidarse como un actor relevante en el mercado de banda ancha fija.

Con su ingreso a Lima, proyecta alcanzar una cobertura total de hasta 2.4 millones de hogares a nivel nacional, equivalente a cerca de la mitad del mercado potencial del país. La compañía, que inició operaciones comerciales en 2022 y, actualmente, cuenta con presencia en ocho regiones del país, cerró el 2025 con más de 165,000 conexiones activas y una cobertura potencial de 1.4 millones de hogares fuera de la capital.

La empresa inició operaciones piloto en San Miguel en noviembre y recientemente comenzó a brindar servicio en Los Olivos. En los próximos cuatro meses, proyecta ampliar su presencia a 12 distritos adicionales de la capital, como parte de su plan de expansión progresiva.

“Lima es un mercado clave para nuestra estrategia de crecimiento. Estamos ingresando con un modelo eficiente, apoyados en redes neutrales que nos permiten acelerar cobertura y concentrarnos en lo más importante: ofrecer un servicio de alto desempeño y una experiencia diferenciada para el cliente”, señaló Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra.

El despliegue en Lima se realiza bajo un modelo de arrendamiento de infraestructura mediante acuerdos con redes neutrales de fibra óptica. Esta estrategia le permitirá acceder progresivamente a una cobertura de hasta 1 millón de hogares en la capital, optimizando tiempos de entrada y reduciendo inversiones iniciales sin comprometer la calidad del servicio.

Carlos Arévalo, director de Marketing de MiFibra. (Foto: Joel Alonzo).

MiFibra retomará expansión en regiones en 2027

MiFibra indicó que el objetivo en cada mercado es alcanzar una participación de entre 25% y 30% durante los primeros años de operación, para luego migrar hacia un modelo enfocado en retención, fortaleciendo la propuesta de valor con mayor robustez de producto, flexibilidad de pago y servicios adicionales. A partir de 2027, la empresa prevé retomar su expansión en regiones, evaluando prioritariamente su ingreso a ciudades como Cusco, Huancayo y Huaraz.

En términos de propuesta comercial, MiFibra apuesta por infraestructura de última generación que permite ofrecer planes de hasta 5 Gbps. Este enfoque responde al crecimiento sostenido del consumo digital en hogares y pequeñas empresas, impulsado por streaming, gaming, teletrabajo y educación remota.