El sistema bancario peruano evidencia una moderación en el ritmo de crecimiento de sus ganancias al inicio del 2026, tras las fuertes expansiones registradas el año previo.

En el primer trimestre, la utilidad neta en conjunto alcanzó los S/ 4,193 millones, con un incremento de 22.5% anual, por debajo de lo observado en el 2025, cuando las ganancias crecieron 37% a diciembre, 43% a setiembre y 60% a marzo, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

De las 19 entidades que operan en el sistema, 13 bancos reportaron mayores ganancias, en 5 disminuyeron y uno -con menos de un año con esta denominación- registra utilidades en azul.

Este menor ritmo responde, en parte, a un efecto base -tras un periodo de ganancias récord-, pero también a un entorno más complejo marcado por choques económicos como el fenómeno de El Niño, tensiones geopolíticas y episodios de desabastecimiento de gas, sostuvo Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

La menor confianza afecta el consumo, la inversión y, en consecuencia, la demanda de crédito, limitando uno de los principales motores del sistema financiero, dijo.

El crecimiento del crédito se ubica actualmente alrededor de 7% anual y explica una porción reducida de la expansión de utilidades.

Otros factores que explican esta evolución son elementos estacionales, refiere Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, efectos del tipo de cambio que puede generar impactos contables cuando se aprecia. En el primer trimestre el dólar se apreció 3.3%.

Pese al menor ritmo de expansión, la banca sigue mostrando indicadores saludables en términos generales, precisó.

El proceso de lograr la confianza en el banco central y, por tanto, en la moneda peruana, fue gradual. (Foto: Andina)

Rentabilidad

En línea con este desempeño, la rentabilidad patrimonial (ROE) se elevó a 19.6% en marzo del 2026, por encima del 16.7% registrado en marzo del 2025. Durante el año pasado, este indicador también mostró una trayectoria ascendente.

Dicho desempeño se explica principalmente por mayores ingresos financieros, menores costos de fondeo ante la reducción de tasas de interés y una importante contención de gastos operativos, detalló Casana.

La digitalización y el ajuste en la red de oficinas físicas han contribuido a mejorar la eficiencia, mientras que la menor necesidad de provisiones también ha favorecido los resultados, complementó.

Castellanos considera que el nivel de tasas de interés más altas respecto de años anteriores favorece los ingresos financieros de las entidades, tanto por el rendimiento de sus colocaciones como por los saldos que mantienen en el sistema. Esto permite la recuperación en la rentabilidad.

Así, los dueños de los 5 que más ganan son​ BCP, que es de Credicorp, controlado por Grupo Romero e inversionistas internacionales; BBVA Perú, que es de Grupo BBVA, que opera en España y Latinoamérica, y el grupo Breca, de la familia Brescia). Le sigue Scotiabank, de Bank of Nova Scotia de Canadá; Interbank, del holding IFS, controlado por Carlos Rodriguez Pastor; y Mibanco, también de Credicorp.

Moderado

Sin embargo, el crecimiento de la banca podría enfrentar un escenario de moderación en los próximos trimestres, a medida que se reflejen los efectos de la coyuntura política, prevén los economistas.

“El principal riesgo radica en la evolución del escenario político, que podría frenar la recuperación económica, con ello, el consumo, la inversión y limitar la demanda del crédito”, manifestó Casana.

En los siguientes trimestres se estima una estabilidad para la banca, pero sin los niveles de expansión a doble dígito registrados anteriormente, comentó.

Castellanos coincide en señalar que habría un segundo trimestre menos dinámico. Si bien no se anticipa un deterioro significativo, el desempeño del corto plazo sería más moderado, a la espera de un entorno más claro en la segunda mitad del año, puntualizó

Morosidad. Este indicador se redujo de 3.7% en marzo del 2025 a 3% en marzo del 2026, reflejo de una gestión más eficiente del riesgo crediticio. Hubo un mayor control tras el deterioro observado luego de la pandemia, así como políticas crediticias más conservadoras en periodos de incertidumbre, especialmente en segmentos como consumo y pequeñas y medianas empresas, expresó Castellanos.